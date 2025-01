Komentarz giełdowy: Wall Street na granicy nowych szczytów

Rynek akcyjny zyskuje na drugiej prezydenturze Trumpa, który okazuje się dominującym czynnikiem wpływającym na nastroje na światowych rynkach. Amerykańskie indeksy są notowane wyżej przez kolejny dzień, a S&P 500 znajduje się blisko grudniowego szczytu. Sentyment jest silny, więc może to być rekordowy dzień dla amerykańskich rynków akcji.

Akcje w całej Europie również zyskują. Indeks Euro Stoxx 50 wzrósł do rekordowego poziomu, na czele ze spółkami luksusowymi i europejskimi firmami technologicznymi, które korzystają z planów inwestycyjnych Trumpa w zakresie sztucznej inteligencji. Dax również osiągnął nowy rekord, ponieważ SAP i Munich Re zyskują na wartości. Nie tylko europejskie indeksy osiągnęły rekordowe poziomy, SAP osiągnął rekordowy poziom w środę, a holenderska firma ASML powróciła do najwyższego poziomu od października.

Na Wall Street wzrosty po raz kolejny napędzane są przez spółki technologiczne. Oracle, który połączy siły z rządem USA w celu stworzenia infrastruktury obliczeniowej AI, odnotował w środę wzrost cen akcji. Notowania tej spółki wzrosły o 10% po 7% wzroście we wtorek. Nvidia, która może pośrednio skorzystać z inwestycji publiczno-prywatnej o wartości 500 mld USD zyskuje 3%. Kolejnym wygranym dnia jest Netflix, którego akcje rosną o prawie 15% wobec rekordowego wzrostu liczby abonentów w 4. kwartale i dobrymi perspektywami na 2025 rok. Co więcej, Nasdaq nie wygląda na wyprzedany z technicznego punktu widzenia, więc może to być początek kolejnego etapu wzrostu na amerykańskim rynku akcji, nawet jeśli wyceny pozostają wysokie.

Bardzo dobrze poradził sobie również rynek polski. Najmocniej zyskał WIG20, który rośnie dzisiaj o prawie 1,3%, wspierany przez Grupę Kęty (+3,9%) oraz PKO (+4,5%). Po drugiej stronie indeksu znajduje się CD Projekt i JSW, które straciły odpowiednio blisko 4.9% oraz 2.8%, a także KGHM, którego notowania podążają w ślad za spadającymi cenami miedzi. Na rynku walutowym widzimy umocnienie się złotego, co z perspektywy spółek związanych z dużym udziałem przychodów zza granicy (m.in. sektor gamingowy) stanowi negatywny sygnał i presję na niekorzystny wpływ różnic kursowych.

Dział Analiz XTB