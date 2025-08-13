PKO BP z solidnym wzrostem zysku i stabilną marżą w II kwartale 2025

PKO Bank Polski opublikował bardzo dobre wyniki za drugi kwartał 2025 roku, pozytywnie zaskakując analityków i inwestorów. Zysk netto banku wyniósł 2,66 mld zł, przekraczając oczekiwania rynku, a kurs akcji PKO BP rośnie dziś o ponad 1,5%, co pokazuje rosnące zaufanie do spółki i jej perspektyw.

Bank podtrzymuje prognozy stabilnej marży odsetkowej na poziomie około 4,9%, mimo spadku stóp procentowych, co świadczy o efektywnym zarządzaniu portfelem kredytowym i depozytowym. W II kwartale zysk odsetkowy wzrósł o ponad 20% rok do roku, do poziomu 6,15 mld zł, napędzany rosnącym wolumenem finansowania oraz depozytów klientów.

Wyniki kwartalne PKO BP wspiera solidny wzrost segmentu detalicznego, a wartość kredytów wzrosła o ponad 10%, a depozyty o niemal 9% rok do roku. Bank aktywnie zarządza ryzykiem związanym z kredytami hipotecznymi w walutach obcych, zwiększając rezerwy oraz liczbę ugód i mediacji z klientami.

Analitycy podkreślają, że stabilność marży odsetkowej oraz kontrola kosztów, przy utrzymaniu wskaźnika C/I na poziomie około 31%, stanowią solidną podstawę do dalszego wzrostu wyników PKO BP w kolejnych kwartałach. Kluczowym wyzwaniem pozostają rezerwy na kredyty CHF, jednak bank wykazuje dużą zdolność adaptacji i zarządzania ryzykiem.

Wyniki finansowe II kwartału 2025:

Zysk netto: 2,66 mld zł (+13,2% r/r, prognoza: 2,52 mld zł)



Wynik odsetkowy: 6,15 mld zł (+21,7% r/r)



Marża odsetkowa: 4,91% (spadek z 4,95% w I kw.)



Wynik z prowizji i opłat: 1,28 mld zł (spadek o 0,2% r/r)



Koszty operacyjne: 2,2 mld zł (+12,3% r/r)



Zwrot z kapitału (ROE): 19,4% (wzrost o 0,5 p.p. r/r)

Reakcja rynku na publikację wyników wskazuje, że PKO BP (PKO.PL) pozostaje jednym z faworytów sektora bankowego w Polsce, a inwestorzy doceniają zarówno solidność fundamentów, jak i zdolność do utrzymania stabilnej rentowności w trudnym otoczeniu makroekonomicznym. Bank PKO tylko w tym roku zanotował wzrost cen akcji o ponad 40% nie wliczając w to sporej dywidendy oraz ogromny wzrost na poziomie ok. 290% od dołka z listopada 2022 roku. Rynki reagują na dobre wyniki niewielką luką wzrostową i wzrostem ceny o 1,2% na początku sesji GPW.

Inne kluczowe informacje na temat wyników spółki: