Komentarz Giełdowy: Wall Street powoli odwraca się od geopolityki. Sezon wynikowy i AI przejmują kontrolę

Wall Street ponownie skupia się przede wszystkim na wynikach spółek, a nie na geopolitycznym szumie, który jeszcze niedawno potrafił dominować nagłówki i krótkoterminowe reakcje rynku. Konflikt na Bliskim Wschodzie pozostaje istotnym elementem tła, ale inwestorzy najwyraźniej uznali, że kluczowa zmiana już się dokonała. Scenariusz eskalacyjny przestał być bazowym założeniem rynku, a w jego miejsce pojawiło się przekonanie, że nawet jeśli napięcia będą się okresowo nasilać, to nie zmienią one głównego kierunku narracji inwestycyjnej.

Wystarczyły sygnały deeskalacji, rozpoczęcie rozmów oraz chwilowe otwarcie cieśniny Ormuz, aby rynek szybko przesunął uwagę z ryzyka geopolitycznego z powrotem na to, co od zawsze napędza Wall Street, czyli sezon wynikowy i historię związaną ze sztuczną inteligencją. Można odnieść wrażenie, że rynek dostał dokładnie to, czego potrzebował, aby odzyskać komfort narracyjny. Pojawił się impuls wskazujący na możliwość wygaszania konfliktu, a wraz z nim zmalała presja na wycenę scenariuszy skrajnych, związanych z trwałym zaburzeniem przepływu ropy przez Ormuz.

Oczywiście napięcia nie zniknęły. Sytuacja pozostaje dynamiczna, a cieśnina była w ostatnim czasie zarówno otwierana, jak i ponownie zamykana, co przekładało się na krótkoterminowe wahania cen ropy i podwyższoną zmienność. Z perspektywy rynku nie jest to jednak już impuls, który zmieniałby kierunek całej wyceny aktywów. Coraz wyraźniej widać, że inwestorzy traktują kolejne doniesienia z regionu jako element szumu informacyjnego, który może generować lokalne ruchy, ale nie redefiniuje szerokiego trendu. Najważniejsza informacja została już w dużej mierze zdyskontowana, a rynek nie wycenia dziś scenariusza katastroficznego, tylko próbuje odnaleźć ścieżkę dalszego wzrostu.

Właśnie dlatego temat Bliskiego Wschodu stopniowo schodzi na dalszy plan. Z perspektywy inwestorów kluczowe staje się to, co pokażą spółki w najbliższych dniach i tygodniach, zwłaszcza te, które nadają ton całemu indeksowi. Sezon wynikowy w USA nabiera tempa, a w tym tygodniu w centrum uwagi znajduje się przede wszystkim Tesla, która jako jedna z pierwszych dużych spółek technologicznych otwiera falę raportów. W kolejnych dniach i tygodniach dołączą do niej pozostałe spółki z grupy Magnificent Seven oraz szerzej rozumiane big techy.

To właśnie ich wyniki będą w praktyce kształtować nastroje rynkowe i decydować o tym, czy obecna hossa oparta na narracji związanej ze sztuczną inteligencją znajdzie dalsze potwierdzenie w twardych danych finansowych.

Jeżeli nadchodzące raporty ponownie potwierdzą siłę wzrostu przychodów, stabilność marż oraz kontynuację intensywnych inwestycji w sztuczną inteligencję, rynek szybko znajdzie kolejne uzasadnienie dla utrzymania obecnego trendu. W takim układzie nie chodzi już tylko o obronę wycen, ale o ich dalsze rozszerzanie, oparte na przekonaniu, że cykl wzrostowy w technologii wciąż znajduje się w relatywnie wczesnej fazie.

W tym sensie Wall Street wraca do dobrze znanego schematu, w którym makroekonomiczne i geopolityczne tło schodzi na dalszy plan, a głównym filtrem rzeczywistości stają się wyniki spółek i narracja o przyszłych przepływach z nowych technologii. To one, a nie bieżące nagłówki polityczne, ponownie wyznaczają kierunek rynku, który konsekwentnie wybiera scenariusz wspierający kontynuację hossy.

Mkołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB