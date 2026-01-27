Komentarz Giełdowy: WIG rośnie mimo mieszanych danych makro

Ostatni zestaw danych makroekonomicznych z polskiej gospodarki wskazuje na utrzymywanie się niejednoznacznego obrazu koniunktury, charakterystycznego dla gospodarki znajdującej się w fazie przejściowej pomiędzy spowolnieniem a stopniowym ożywieniem. Z jednej strony obserwowany jest wzrost sprzedaży hurtowej przedsiębiorstw handlowych oraz poprawa zamówień eksportowych w przemyśle, co sugeruje stabilizację popytu zewnętrznego i poprawę aktywności w wybranych segmentach gospodarki. Z drugiej strony, silny spadek nowych zamówień w przemyśle ogółem potwierdza, że popyt krajowy pozostaje słabszy, a przedsiębiorstwa zachowują ostrożność w zakresie planów produkcyjnych.
Jednocześnie sytuacja na rynku pracy pozostaje relatywnie stabilna. Stopa bezrobocia, mimo sezonowego wzrostu w grudniu, kształtuje się na niskim poziomie w ujęciu historycznym, co ogranicza ryzyko gwałtownego pogorszenia konsumpcji prywatnej. Stabilny rynek pracy, w połączeniu z postępującym spadkiem inflacji, sprzyja stopniowej odbudowie realnych dochodów gospodarstw domowych, choć proces ten ma charakter rozłożony w czasie. Z perspektywy rynku kapitałowego mieszane dane makro nie powinny w krótkim terminie ograniczać dalszego trendu wzrostowego polskich indeksów. Wynika to przede wszystkim z faktu, że dominujący scenariusz dla polskiej gospodarki w 2026 roku jest wyraźnie pozytywny i jeszcze nie został zdyskontowany w wycenach aktywów. Oczekiwania inwestorów zakładają relatywnie wysoki wzrost PKB, wyraźnie przewyższający dynamikę gospodarczą w większości krajów Unii Europejskiej, co pozycjonuje Polskę jako jednego z liderów wzrostu w regionie.
Dodatkowym elementem wspierającym sentyment rynkowy pozostaje kontynuacja procesu dezinflacji, która zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji cyklu obniżek stóp procentowych. Spadek kosztu pieniądza w kolejnych kwartałach będzie pozytywnie oddziaływać na wyceny spółek poprzez obniżenie kosztów finansowania, poprawę zdolności inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz wzrost atrakcyjności rynku akcji względem instrumentów o stałym dochodzie.
Istotnym czynnikiem strukturalnym dla perspektyw polskiego rynku pozostaje również napływ środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz realizacja szerokiego programu inwestycji infrastrukturalnych i transformacyjnych. Projekty te będą wspierać wzrost inwestycji publicznych i prywatnych, poprawę produktywności oraz stabilność wzrostu gospodarczego w średnim i długim terminie. Efekty tych działań nie są jeszcze w pełni widoczne w bieżących wynikach finansowych spółek giełdowych, jednak należy oczekiwać ich stopniowego materializowania się w kolejnych kwartałach.
W tym kontekście bieżące raporty finansowe przedsiębiorstw mogą nadal prezentować ograniczoną dynamikę wyników, co jest konsekwencją opóźnień w transmisji poprawy warunków makroekonomicznych do realnej działalności operacyjnej spółek. Niemniej jednak poprawa otoczenia kosztowego, stabilizacja popytu oraz wzrost aktywności inwestycyjnej powinny sprzyjać stopniowej poprawie fundamentów sektora przedsiębiorstw.
W ujęciu rynkowym oznacza to, że krótkoterminowe wahania danych makro nie powinny przeszkadzać w utrzymaniu trendu wzrostowego polskich indeksów, a w średnim i długim horyzoncie perspektywy rynku akcji pozostają korzystne. Bazowym scenariuszem pozostaje dalsza poprawa wyników spółek oraz kontynuacja trendu wzrostowego na krajowych indeksach, prowadzącego do stopniowego ustanawiania nowych historycznych maksimów w 2026 roku.
Na godzinę 16:15 WIG20 rośnie o 0,1%, a szeroki WIG o około 0,7%. Największe wzrosty notują średnie spółki w indeksie mWIG40, który rośnie o ponad 1,1%, podczas gdy sWIG80 zyskuje skromne 0,6%
Mikołaj Sobierajski
Analityk Rynku Akcji XTB
