Komentarz giełdowy: WIG20 liderem wzrostów na początku nowego roku

Europejskie akcje domykają pierwszy w tym roku tydzień handlu. Sentymenty inwestorów przynajmniej na ten moment są bardziej zachowawcze, niż mogłoby to wynikać z historycznej sezonowości, niemniej kursy notowań poszczególnych indeksów europejskich utrzymują się ciągle powyżej kluczowych punktów wsparcia.

Polski WIG20 ma za sobą dobry początek roku. Blisko 4,5% wzrosty walorów Orlenu, 3,5% wzrosty kursu akcji LPP oraz 3,4% wzrosty Dino Polska przełożyły się na blisko 44% ponad 2% wzrostu wycen głównego polskiego indeksu. Tym samym WIG20 zdołał wybić lokalne szczyty z końcówki grudnia i przetestować psychologiczny punkt oporu wyznaczony przez 50-dniową wykładniczą średnią kroczącą. To właśnie dalsza reakcja na ten poziom może zadecydować, czy rodzimy indeks powróci do ogólnego trendu spadkowego, czy może jednak strona popytu przejmie dalszą inicjatywę i pozwoli na szersze odbicie. Co warto dodać to fakt, że tygodniowe wzrosty uplasowały nasz rodzimy indeks na pozycji lidera stóp zwrotu w tym tygodniu, jeśli chodzi o rynki rozwinięte.

Rynki nie żyją jednak tylko Polską. W zachodniej Europie uwaga inwestorów po raz kolejny zwraca się w kierunku spółek modowych oraz automotive, które mocno traciły na wartości w tym tygodniu wobec braku zaufania inwestorów co do szybkiej poprawy sytuacji gospodarczej w Chinach, jednego z najważniejszych tynków dla obydwu branż. Walory spółki Kering, posiadającej takie marki jak Gucci czy YSL tracą w tym tygodniu 5,7%, podczas gdy akcje Volkswagena zniżkują o 3,2%.

W samych Stanach Zjednoczonych dominują dzisiaj wzrosty. Technologiczny Nasdaq zwyżkuje o 1,45% i jest napędzany przez MicroStrategy, ARM Holding oraz Palantir.

