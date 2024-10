Komentarz giełdowy: Wyprzedaż bez zwycięzców na GPW. Czy Żabka wyskoczy ponad wsparcie z IPO?

Czwartkowa sesja na Wall Street odbywa się w umiarkowanie dobrych nastrojach. Główne amerykańskie indeksy notują wzrosty: S&P 500 dodaje 0,12%, a DJIA i Nasdaq zyskują po 0,2%. Przegranym na ten moment jest indeks małych spółek Russell 2000, osuwający się na ten moment o blisko 0,5%.

Inwestorzy w Ameryce wyczekują dzisiaj przede wszystkim wyników Netflixa (NFLX.PL: -1,45%). Akcje platformy streamingowej znajdują się od paru dni pod presją spadkową, podtrzymywaną przez niepewność połączoną z dużymi oczekiwaniami. Zyski Netflixa mają być napędzane przez rosnącą bazę użytkowników wspierającej reklamy wersji usługi. Rynki oczekują, że kurs spółki powróci przynajmniej do poziomu 700 dolarów (obecnie 694,80).

Giełdy europejskie w większości kończą sesję na zielono. Zyskuje niemiecki DAX (+0,68%), francuski CAC40 (+1,2%), brytyjski FTSE 100 (+0,68%) oraz włoski FTSE MIB (+1%). Traci natomiast hiszpański IBX35 (-0,6%).

Aktywność na rynkach finansowych w Europie podtrzymuje dzisiejsza obniżka stóp procentowych w strefie euro o 25 pb. Oświadczenie prezeski EBC było dalekie od “gołębiości” - Lagarde twardo podkreślała, iż pomimo widocznego spadku dynamiki cen w Unii EBC nie wchodzi w żaden predefiniowany cykl obniżek, a agresywne cięcie o 50 pb nie było nawet brane pod uwagę. Pomimo słabszych wskaźników aktywności ekonomicznej EBC stanowczo pogrzebało jednak stwierdzenie, że Unia mogłaby znajdować się w recesji, a gospodarka i wzrost będą się stopniowo umacniać.

Dobry sentyment dzisiejszej sesji całkowicie pominął za to Warszawę. Na GPW trwa niespotykana nigdzie indziej wyprzedaż, a indeks WIG20 pozostaje najsłabszym w Europie, osuwając się o ok. 2,45%. Wśród blue chipów mamy samych przegranych, z największymi stratami na walorach JSW (JSW.PL: -4,3%), Santandera (SPL.PL: -4,1%) oraz Grupy Kęty (KTY.PL: -3,9%). Najmniej traci Cyfrowy Polsat (CPS.PL: -1,1%), pomimo toczącej się w Liechtensteinie rozprawy o to, kto będzie zarządzał fundacjami Zygmunta Solorza. Presja rozmywa się w komentarzach analityków, wg których akcje Cyfrowego Polsatu już są istotnie przecenione, dając relatywnie dużo miejsca na wzrosty.

Handel na walorach Żabki (ZAB.PL), którego wolumen przewyższył łączne obroty na spółkach WIG20 zdominował dzisiejszą sesję na GPW. Spółka wkroczyła na warszawski parkiet po cenie 22,99 zł, notując wzrost ok. 7% względem ceny emisyjnej ustalonej na 21,50 zł. Pomimo oczekiwanych wahań w okolicach zamknięcia, akcje Żabki wydają się mieć już największą zmienność za sobą, stopniowo spadając pod koniec dnia do poziomu 21,6050. Brak lukratywnych szczytów podczas pierwszej sesji nie powinien być jednak odbierany jako rozczarowanie. Nawet jeżeli wycena IPO zbiega się z oczekiwaniami rynków, to sentymentom wokół Żabki wciąż będzie sprzyjało wejście do mWIG40 oraz ogólna aktywność na akcjach będących największym debiutem od wejścia na parkiet przez Allegro.

Aleksander Jabłoński

Analityk Rynków Finansowych XTB