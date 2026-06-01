Komentarz walutowy: 225-proc. wzrost rynku akcji, 8-proc. osłabienie waluty?

Koreańska giełda przeżywa najlepszy okres w historii. Na przestrzeni ostatniego roku indeks KOSPI wzrósł o przeszło 225 proc., co można przypisywać przede wszystkim monopolistycznej pozycji SK Hynix oraz Samsunga w sektorze produkcji pamięci o wysokiej przepustowości. W tym samym czasie o ponad 8-proc. względem dolara osłabił się won południowokoreański.

Wykres 1: KOSPI i ważony handlem indeks KRW (2025 - 2026)

Źródło: Bloomberg, 01.06.2026

Z czego wynika tak nieinstynktowny ruch?

Struktura akcjonariatu

Pod względem obrotów udział krajowych inwestorów detalicznych w KOSPI przekracza 50% (w porównaniu z 10-20% na rynkach zachodnich). W obliczu tak olbrzymiej hossy, aktywność zakupowa tzw. “ulicy” (niedoświadczonych inwestorów zwabionych bardzo pokaźnymi zyskami indeksu) istotnie rośnie. Warto odnotować, że na koreańskim rynku pojawiły się ostatnio Single-Stock Leveraged ETFs, tj. fundusze ETF z dźwignią na konkretne, pojedyncze spółki, co dodatkowo wzmaga zmianę struktury akcjonariatu.

Wykres 2: iShares MSCI Korea UCITS ETF [IKOR.UK] (2025-2026)

Źródło: xStation, 01.06.2026

Jednocześnie wyprzedaży w celu rebalancingu dokonują zagraniczni inwestorzy, zwłaszcza instytucjonalni. Wzrost KOSPI o ponad 200% doprowadził do istotnego wzrostu jego udziału w strukturze wielu portfeli, w tym także wśród popularnych ETFów ukierunkowanych na rynki wschodzące. Ze względu na sztywne limity dot. ich struktury, część menedżerów funduszy została zmuszona do wyprzedaży koreańskich akcji w celu zbicia ich wagi w pobliże ustalonego benchmarku.

W rezultacie, ponieważ wzrosty na giełdzie są finansowane głównie przez kapitał krajowy (część inwestorów zagranicznych realizuje zyski i wycofuje środki) rajd indeksu KOSPI w bardzo umiarkowanym stopniu przekłada się na wzrost popytu na południowokoreańskiego wona.

Ponadto, czołowi producenci półprzewodników ograniczają repatriację zysków. Po części wynika to z rosnącego zapotrzebowania na waluty zagraniczne, po części jednak także i z racji na oczekiwania wobec dalszej słabości waluty. Jeżeli won powróci do łask inwestorów, może otrzymać bardzo pokaźne wsparcie ze strony największych graczy na krajowym rynku.

Wysoka ekspozycja na wojnę w Iranie

Ropa naftowa odpowiada za 43% miksu energetycznego Korei Południowej (średnia globalna to 30%). Jednocześnie kraj w zasadzie jej nie produkuje, co czyni go trzecim największym importerem surowca netto na świecie (blisko 2,8 miliona baryłek dziennie). Większość rzeczonego importu (74%) pochodzi z Bliskiego Wschodu. Perspektywa przedłużającej się niedrożności Cieśniny Ormuz stanowi więc dla Korei Południowej szczególnie duże ryzyko, zwłaszcza w obliczu dynamicznego wzrostu popytu na półprzewodniki. Z tego samego względu spadki o podobnej wielkości obserwujemy na indyjskiej rupii, indonezyjskiej rupii czy japońskim jenie.

Kurs dolara, euro i złotego dzisiaj

O wonie piszemy dziś nieprzypadkowo, przed nami bowiem – jak się wydaje – kolejny dzień handlu zdominowanego przez nagłówki z Bliskiego Wschodu. W godzinach porannych ponownie rosną ceny ropy naftowej oraz gazu ziemnego, co prowadzi do skromnego umocnienia dolara. Para EURUSD oscyluje wokół 1,165, EURPLN znajdziemy nieznacznie poniżej 4,233, USDPLN zbliża się zaś do 3,635.

Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB