Przegląd rynkowy: Zryw na akcjach SAP , niegdyś największej spółki w Europie💥

Europejskie giełdy rozpoczęły poniedziałek pod lekką presją – Stoxx Europe 600 traci ok. 0,2%, a kontrakty futures na Euro Stoxx 50 ruszają nieznacznie w dół, w cieniu niepewności geopolitycznej na Bliskim Wschodzie.

Głównym czynnikiem sterującym nastrojami jest brak postępu w negocjacjach między USA a Iranem – w weekend doszło do wymiany ataków, w tym irańskiego uderzenia na bazę w Kuwejcie i amerykańskich „uderzeń obronnych" na irańskie instalacje radarowe, co oddala perspektywę porozumienia i otwarcia Cieśniny Ormuz.

Napięcia geopolityczne windują ropę naftową – Brent skoczył ponad 3%, zbliżając się do 94 dolarów za baryłkę; na rynku walutowym dolar pozostaje relatywnie stabilny, a indeks DXY oscyluje wokół 99, choć EUR/USD lekko traci, notowany przy 1,1645.

Słabe dane makro pogłębiają presję na nastroje – europejski PMI dla przemysłu spadł w maju do 51,6 z 52,2 w kwietniu, a koszty produkcji wzrosły do najwyższego poziomu od czterech lat z powodu zakłóceń łańcuchów dostaw i wysokich cen energii.

W sektorowym układzie sił wyróżnia się pozytywnie technologia (+1,37%) i energetyka (+1,14%), które jako jedyne notują wzrosty – technologię ciągną spółki powiązane z AI (SAP +5,6%, Infineon +2%), a energetykę wspiera skok ropy.

Po drugiej stronie barykady najsłabiej wypadają finanse (-1,00%) i ochrona zdrowia (-0,90%), pod presją są też dobra konsumpcyjne z wyboru (-0,79%) oraz artykuły pierwszej potrzeby (-0,83%).

Informacje spółkowe