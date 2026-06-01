Przegląd rynkowy: Zryw na akcjach SAP , niegdyś największej spółki w Europie💥

Europejskie giełdy rozpoczęły poniedziałek pod lekką presją – Stoxx Europe 600 traci ok. 0,2%, a kontrakty futures na Euro Stoxx 50 ruszają nieznacznie w dół, w cieniu niepewności geopolitycznej na Bliskim Wschodzie.
Głównym czynnikiem sterującym nastrojami jest brak postępu w negocjacjach między USA a Iranem – w weekend doszło do wymiany ataków, w tym irańskiego uderzenia na bazę w Kuwejcie i amerykańskich „uderzeń obronnych" na irańskie instalacje radarowe, co oddala perspektywę porozumienia i otwarcia Cieśniny Ormuz.
Napięcia geopolityczne windują ropę naftową – Brent skoczył ponad 3%, zbliżając się do 94 dolarów za baryłkę; na rynku walutowym dolar pozostaje relatywnie stabilny, a indeks DXY oscyluje wokół 99, choć EUR/USD lekko traci, notowany przy 1,1645.
Słabe dane makro pogłębiają presję na nastroje – europejski PMI dla przemysłu spadł w maju do 51,6 z 52,2 w kwietniu, a koszty produkcji wzrosły do najwyższego poziomu od czterech lat z powodu zakłóceń łańcuchów dostaw i wysokich cen energii.
W sektorowym układzie sił wyróżnia się pozytywnie technologia (+1,37%) i energetyka (+1,14%), które jako jedyne notują wzrosty – technologię ciągną spółki powiązane z AI (SAP +5,6%, Infineon +2%), a energetykę wspiera skok ropy.
Po drugiej stronie barykady najsłabiej wypadają finanse (-1,00%) i ochrona zdrowia (-0,90%), pod presją są też dobra konsumpcyjne z wyboru (-0,79%) oraz artykuły pierwszej potrzeby (-0,83%).
Informacje spółkowe
EasyJet wzrósł o ponad 10% po tym, jak firma private equity Castlelake ujawniła rozważanie przejęcia brytyjskiego przewoźnika – Castlelake posiada ok. 2,14% akcji EasyJet, a ewentualna oferta musiałaby wynosić co najmniej 403,23 pensa za akcję; zarząd EasyJet nie podjął dotąd rozmów i określił podejście jako „wysoce oportunistyczne".
Analitycy Barclays (PT 480p) wskazują, że kurs EasyJet stracił już 22% od początku roku – najwięcej spośród europejskich linii lotniczych w ich pokryciu – a model SOTP pokazuje największy dyskonto do wartości netto aktywów wśród pokrywanych przewoźników; Oddo BHF zwraca uwagę, że zainteresowanie Castlelake'a sygnalizuje szersze niedowartościowanie całego sektora europejskich linii.
SAP jest dziś liderem wzrostów w Euro Stoxx 50 (+5,6%), napędzany sentymentem wokół AI po komentarzach Jensena Huanga (Nvidia) odrzucającego obawy o problemy modeli wielkich platform chmurowych oraz ogólnego szerokiego odbicia w sektorze spółek software; spółka pomimo wzrosty notowana jest nadal 21% poniżej poziomów z początku roku.
Wise runął o ok. 15% po tym, jak Bureau of Investigative Journalism ujawnił, że belgijscy prokuratorzy wszczęli dochodzenie wobec spółki w sprawie podejrzanych transakcji o wartości pół miliarda euro związanych z praniem pieniędzy.
Universal Music Group traci ok. 2,9% po tym, jak zarząd odrzucił nieoczekiwaną propozycję przejęcia ze strony funduszu Pershing Square Billa Ackmana, oceniając ją jako nieadekwatną do wartości spółki.
Rheinmetall oddaje 3,5% po silnym rajdzie obronnym z ostatnich tygodni – inwestorzy realizują zyski, zwłaszcza że ewentualne porozumienie USA-Iran obniżyłoby premię wojenną wbudowaną w wyceny sektora zbrojeniowego.
