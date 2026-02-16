Komentarz walutowy - Czy obniżka RPP się oddala?

Inflacja za styczeń w Polsce zaskoczyła nieco wyższym odczytem. Choć część rynku spodziewała się odczytu nawet poniżej 2%, co byłoby najniższym poziomem od marca ubiegłego roku, inflacja ostatecznie wypadła na poziomie 2,2%. Mimo że wskaźnik ten znajduje się poniżej punktowego celu NBP, nie można wykluczyć, że bank centralny zdecyduje się opóźnić kolejną obniżkę stóp procentowych – zwłaszcza że znajdujemy się już bardzo blisko poziomu docelowego.
Inflacja w Polsce spadła w styczniu do 2,2% r/r, co jest najniższym odczytem od niemal roku. Ekonomiści w dużej mierze wskazywali na to, że wskaźnik może znaleźć się poniżej 2%, ale ostatecznie, ze względu na nieco większy od oczekiwań wzrost cen energii czy żywności, inflacja spadła „jedynie” do 2,2% r/r. Warto wspomnieć, że ceny paliw obniżyły się aż o 7,1% r/r, co było głównym motorem spadkowym. Ceny żywności wzrosły jednak o 2,4% r/r, natomiast energii o 3,4% r/r.
Niemniej wszystkie te kategorie są ekstremalnie zmienne i nie zależą w dużym stopniu od polityki banku centralnego. Wobec tego nieco większy przyrost cen żywności nie powinien drastycznie zmieniać nastawienia RPP co do potencjalnego ruchu na stopach procentowych na początku marca. Z drugiej strony, nieco podwyższony odczyt za styczeń może sprawić, że członkowie Rady będą chcieli poczekać na opublikowanie przez Główny Urząd Statystyczny zaktualizowanego koszyka inflacyjnego. Zazwyczaj ma to miejsce w połowie marca, czyli już po najbliższej decyzji RPP i publikacji najnowszego raportu o inflacji.
Sama projekcja inflacyjna oraz prawdopodobna aktualizacja koszyka GUS powinny dać lepszy obraz sytuacji w kolejnych miesiącach. To oznacza, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami niektórych członków RPP, nie powinniśmy czekać z kolejną obniżką aż do kwietnia. W lutym również nie poznamy szybkiego szacunku inflacji, wobec czego niepewność utrzyma się do najbliższego posiedzenia, które odbędzie się w dniach 3 i 4 marca.
Kontrakty na stopę procentową (stawki FRA 1x4) w pełni wyceniają obniżkę stóp. Również stawki 3-miesięcznego WIBOR-u znajdują się wyraźnie poniżej 4%, czyli obecnego poziomu stopy referencyjnej, co sugeruje dużą pewność rynku co do nadchodzących cięć.
Niemniej termin najbliższej obniżki nie wydaje się w tym momencie aż tak kluczowy jak perspektywy dalszych ruchów, które wyraźnie się zmniejszyły. Rynek wycenia obecnie maksymalnie dwie obniżki stóp z obecnego poziomu, co utrzyma realne stopy procentowe w Polsce na dość wysokim poziomie. W tym momencie jedynie trwałe i wyraźne zejście poniżej 2% lub poważne kłopoty w gospodarce mogłyby wywołać potrzebę głębszych cięć. Biorąc pod uwagę solidny wzrost gospodarczy w IV kwartale 2025 roku oraz perspektywy ożywienia inwestycji w drugiej połowie bieżącego roku, stopy procentowe prawdopodobnie zatrzymają się ostatecznie na poziomie 3,5% lub 3,75%.
Na godzinę 11:00 za dolara płacimy 3,5453 zł, za euro 4,2060 zł, za franka 4,6067 zł, za funta 4,8367 zł.
Michał Stajniak, CFA
Wicedyrektor Działu Analiz XTB
michal.stajniak@xtb.pl
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.