Poranna odprawa (10.03.2026)

Indeksy: kontrakty na indeksy w USA zyskuję ok. 0,2% po sugestiach Donalda Trumpa na temat końca wojny w Iranie; kontrakty w Europie pozostają pod presją (EU50: -0,4%).
Wojna w Iranie: Zdaniem Donalda Trumpa wojna w Iranie mogłaby zostać niedługo zakończona, a postępy USA są już znacznie dalej niż zakładał 4-5 tygodniowy plan przygotowany na operację. Prezydent USA zagroził również Iranowi, że jeśli ten zablokuje przepływ ropy przez cieśninę Ormuz to Stany zwiększą intensywność ataku z intencją kompletnego zniszczenia kraju.
Sesja azjatycka: w rejonie Azji i Pacyfiku dominują wzrosty na fali słów Donalda Trumpa, który zasugerował bliski koniec wojny w Iranie. Nastroje wsparły też świetne dane eksportowe z Chin. Indeks KOSPI zyskuje aż 5,5%, co wymusiło tymczasowe wstrzymanie handlu. Chiński HSCEI dodaje ok. 1,5%, natomiast Nikkei 225 zyskuje 2,9%.
Wzrost gospodarczy w Japonii: PKB Japonii za IV kwartał 2025 został zrewidowany z 0,1% do 1,3% r/r, przewyższając wszelkie szacunki dzięki wydatkom inwestycyjnym firm (+1,3% k/k vs 0,2% k/k prognoza) oraz popytowym wewnętrznemu. Po raz pierwszy od 13 miesięcy odnotowano wzrost płac realnych (+1,4%), co poprawiło siłę nabywczą gospodarstw domowych. Kurs USDJPY przedłuża spadki o 0,15% wraz z tym jak dane zwiększają oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych w Japonii.
Chiński handel międzynarodowy: Nadwyżka handlowa Chin w okresie styczeń-luty 2026 r. osiągnęła rekordowe 213,62 mld USD (prognoza: 177,4 mld). Eksport wzrósł o 21,8% r/r, znacznie przewyższając prognozy, mimo spadku wymiany z USA o 16,9%. Wzrost napędził handel z UE (+19,9%) i ASEAN (+20,3%). Równocześnie inflacja odbiła do 1,3%. Dobre dane sugerują, że Pekin może wstrzymać się z dodatkową stymulacją gospodarki.
Polityka monetarna w Australii: Andrew Hauser z RBA zapowiedział “twardą debatę” na temat polityki monetarnej na następnym posiedzeniu banku centralnego, podkreślając różniące się opinie w RBA oraz wysokie i niepewne ryzyko szoku cen energii przez wojnę w Iranie. Obok wypowiedzi Hausera poprawiły się również dane dot. sentymentu konsumentów.
Forex: po wczorajszej korekcie i próbie odbicia na początku sesji azjatyckiej, indeks dolara (USDIDX) handluje bez zmian w obliczu niepewnego horyzontu czasowego wojny w Iranie, utrwalając konsolidację po ostatnich zyskach. Poprawę apetytu na ryzyko sygnalizują wzrosty na AUDUSD (+0,34%), choć w dużej mierze wynikają z wciąż jastrzębich perspektyw na politykę RBA. EURUSD handluje bez zmian przy 1,163.
Surowce: Ropa brent i WTI odbijają kolejno 4% i 1,65% po wczorajszej rekordowej zmienności i podjeździe pod 120 USD za baryłkę (aktualnie: OIL przy 93.60 USD). Na przerwie we wzrostach na dolarze zyskują również metale szlachetne; złoto zyskuje 0,45% do 5176 USD za uncję, a srebro rośnie 1,7% do 89,22 USD za uncję.
Optymizm na krypto: Bitcoin zyskuje kolejne 1,9%, ponownie podchodząc pod psychologiczny poziom 70 tys. USD; Ethereum dodaje 2% do 2045 USD.
PULS GPW: Umiarkowane spadki na fali europejskiego niepokoju
Komentarz giełdowy: TACO Trade
Czy FDA sabotuje spółki medyczne? Rollercoaster na wycenach uniQure
Komentarz giełdowy: To nie Europa ma problem z ropą
