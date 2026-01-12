Komentarz walutowy - Departament Sprawiedliwości oskarża Powella i pogrąża dolara

Wydawałoby się, że po ataku USA na Wenezuelę czy po ogromnych strajkach w Iranie nic nie jest już w stanie nas zaskoczyć z perspektywy rynków finansowych. Okazuje się jednak, że amerykańskie władze zdecydowały się na kolejny, bezprecedensowy atak na niezależność Rezerwy Federalnej, a konkretnie na Jerome’a Powella, jej szefa. Departament Sprawiedliwości USA prowadzi śledztwo przeciwko Jerome’owi Powellowi w związku z jego zeznaniami dotyczącymi wartego 2,5 mld USD projektu renowacji budynków Fed. Powell w bezprecedensowym oświadczeniu z niedzieli nazwał te działania „pretekstem” mającym na celu wywarcie politycznej presji na obniżenie stóp procentowych. To oczywiście wprowadza kolejny zamęt na rynkach finansowych, który nie tylko osłabia dolara, ale budzi metale szlachetne do kolejnej fali wzrostów.

W miniony piątek pojawiła się informacja wskazująca na to, że Departament Sprawiedliwości wszczął śledztwo karne wobec Jerome’a Powella i wysłał do Fed wezwania przed wielką ławę przysięgłych. Wezwania dotyczą zeznań szefa Fed przed senacką komisją bankową z czerwca 2025 roku w sprawie wieloletniego projektu renowacji budynków Fed w Waszyngtonie, wartego 2,5 miliarda dolarów. Departament Sprawiedliwości sygnalizuje możliwość aktu oskarżenia, formalnie w kontekście potencjalnych nieprawidłowości lub wprowadzenia Kongresu w błąd przy opisie kosztów i zakresu renowacji. Teoretycznie, jeśli Powell zostałby negatywnie osądzony, umożliwiłoby to usunięcie go z Fed przed końcem jego kadencji, choć biorąc pod uwagę szybkość działania Departamentu Sprawiedliwości, taka kwestia rozłożona będzie co najmniej na kilkanaście miesięcy, tak jak ma to miejsce w przypadku oskarżenia Lisy Cook o nieprawidłowości związane z rzekomym oszustwem hipotecznym.

Jerome Powell podczas oświadczenia opublikowanego w niedzielę dał jasno znać, że zarzuty są jedynie pretekstem, który ma wywrzeć presję na obniżenie stóp procentowych. Powell dosyć jasno stwierdza, że jest to test, czy polityka monetarna w USA będzie dalej oparta na danych i prognozach, czy stanie się narzędziem politycznego nacisku i zastraszenia. Powell podkreślił, że przez wiele lat, które poświęcił pracy w Fed, decyzje dotyczące stóp procentowych wynikały z danych i oceny gospodarki, a nie z preferencji politycznych władzy różnych administracji.

Sam Donald Trump wskazał, że nie wiedział nic o szykowaniu oskarżenia ze strony Departamentu Sprawiedliwości i samo oskarżenie nie będzie dotyczyło kwestii nieporozumienia z Białym Domem w stosunku do wysokości stóp procentowych. Trump podkreślił jednak, że Powell powinien odczuwać presję związaną z tym, że stopy procentowe powinny być niższe. Warto przypomnieć, że Donald Trump wielokrotnie groził słownie Powellowi, że zwolni go za jego niekompetencję dotyczącą podejmowania decyzji monetarnych.

Cała ta sytuacja oczywiście wpływa na niekorzyść postrzegania Stanów Zjednoczonych, potężnego długu i amerykańskiego dolara. Dolar jest obecnie najsłabszą walutą na rynku, tracąc ok. 0,4% w stosunku do euro czy nawet 0,65% w stosunku do franka szwajcarskiego. Złoto i srebro rosną dzisiaj odpowiednio o 2% i 5,5%, osiągając nowe historyczne szczyty ze względu na podważanie niezależności Fed.

Co więcej, cała ta sprawa wywołuje paraliż decyzyjny i polityczny, gdyż w najbliższych tygodniach miał być ogłoszony następca Jerome’a Powella, którego kadencja jako szefa Fed kończy się w maju. Senator Partii Republikańskiej Thom Tillis zapowiedział blokowanie jakichkolwiek nominacji do Fed, dopóki kwestie prawne nie zostaną wyjaśnione, co może pozostawić bank centralny w stanie kadrowego zawieszenia. Wskazał on, że podważana jest niezależność Fed, a w tym momencie powinna być rozważana niezależność i wiarygodność Departamentu Sprawiedliwości.

O poranku złoty wykazuje oczywiście siłę w stosunku do dolara amerykańskiego, zyskując ponad 0,5%. Złoty traci jedynie w stosunku do franka szwajcarskiego. Chwilę przed 10:00 za dolara płaciliśmy 3,6010 zł, za euro 4,2089 zł, za funta 4,8456 zł, za franka 4,5239 zł.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl