Komentarz walutowy: Dzień decyzji EBC i BoE!

Zaczynamy czwartkową sesję giełdową, a to oznacza, że już za kilka godzin poznamy decyzję Europejskiego Banku Centralnego oraz Banku Anglii w kwestii stóp procentowych. Sprawdźmy razem czego możemy oczekiwać od tych dwóch wydarzeń.
Bank Anglii wchodzi w dzisiejsze posiedzenie z gospodarką wyraźnie silniejszą, niż jeszcze kilka miesięcy temu, ale z inflacją wciąż zbyt wysoką, by móc swobodnie sygnalizować szybki cykl cięć. MPC prawie na pewno utrzyma stopę bazową na poziomie 3,75%, a kluczowe będzie to, jak opisze położenie polityki wobec „strefy neutralnej” i jak zbalansuje lepszy obraz wzrostu (mocniejsze PMI, dodatni niespodziankowy indeks Citi, lepszy od oczekiwań PKB w IV kw.) z wyraźnie schładzającym się rynkiem pracy. Istotne będzie też, czy prognozy inflacyjne zostaną przesunięte wyraźnie w dół – bazowy scenariusz Bloomberga zakłada CPI średnio 2,4% w 2026 r. i dojście do celu 2% już w II kw. 2026 – oraz jak Bank skomentuje zejście dynamiki płac prywatnych w okolice 3,5–3,6%, a więc poziomu tylko nieznacznie powyżej zgodnego z celem inflacyjnym. Każdy akcent, że stopy są już „blisko neutralnych” i że dalsze luzowanie stanie się „coraz bliższym dylematem”, będzie przez rynek czytany jako miękkie przygotowanie pod jedną, maksymalnie dwie obniżki w tym roku (bazowo kwiecień/czerwiec), natomiast twardsze zaakcentowanie uporczywości inflacji usług i „lepkich” oczekiwań może przepchnąć wycenę pierwszej obniżki jeszcze dalej w przyszłość.
Dla funta oznacza to układ asymetrycznych reakcji: BOE, który podbije ścieżkę projekcji inflacji lub mocniej podkreśli ryzyka „zbyt szybkiego” cięcia stóp, będzie wspierał GBP, zwłaszcza że rynek ma obecnie wycenione tylko ok. 1,5 cięcia do końca roku i stopę końcową lekko powyżej 3,3–3,5%. Jeżeli komunikat i konferencja Bailey’a utrzymają linię „ostrożnego gołębia” – tzn. uznają, że polityka jest blisko neutralnej, ale podkreślą brak pełnego przekonania do trwałego powrotu inflacji do celu oraz wskazania z ankiety płacowej agentów BOE w okolicach 3,5% – reakcja GBP/USD może być ograniczona, z konsolidacją poniżej ostatnich szczytów i szerokim pasmem 1,35–1,37 jako główną strefą równowagi. Wyraźnie bardziej gołębi ton (np. sygnał, że ryzyka dla inflacji przesunęły się w dół, że kolejne obniżki są „realną opcją” już w krótkim terminie, czy podbicie wagi wątków politycznych i ryzyka hamowania rynku pracy) mogą teoretycznie zepchnąć GBP/USD w kierunku 1,35 lub niżej, zwłaszcza że krótkoterminowy impet jest spadkowy, a rynek – po ostatnim umocnieniu funta od początku roku – ma sporą przestrzeń do realizacji zysków w razie rozczarowania jastrzębi.
W przypadku EBC sytuacja jest odwrotna: inflacja HICP spadła do 1,7% r/r, a euro jest mocne w ujęciu realnym, co coraz bardziej skłania część Rady do myślenia o cięciach, ale większość nadal woli „przeczekać” i zachować narrację „cierpliwego obserwatora”. Brak zmian stóp jest praktycznie pewny, natomiast kluczowe będzie, czy Lagarde przyzna, że ryzyka dla inflacji wyraźnie przechyliły się w dół – spadek inflacji zasadniczej i bazowej, niespodziankowo słabsze dane cenowe z dużych gospodarek, aprecjacja euro – oraz na ile mocno wybrzmią obawy o skutki ostatnich napięć handlowych z USA i strukturalnie słabego wzrostu. Jeżeli konferencja utrzyma „neutralną” linię (podkreślenie przejściowości słabej inflacji i akcent, że stopy pozostaną bez zmian „przez dłuższy czas”), EUR/USD może pozostać relatywnie wysoko, choć raczej z lekką tendencją do korekty, bo rynek i tak stopniowo będzie wyceniał większą szansę na cięcia w drugiej połowie roku. Jeśli jednak Lagarde subtelnie zasugeruje, że siła euro ciąży perspektywom inflacyjnym i że Rada nie chce dodatkowo zacieśniać warunków finansowych, oraz mocniej zaakcentuje ryzyko spadku inflacji poniżej celu, euro może oddać część wcześniejszych wzrostów, co otworzyłoby drogę do zejścia EUR/USD w stronę strefy średnich kroczących, 50- oraz 100- dniowych.
Mateusz Czyżkowski
Dział Analiz XTB
Podsumowanie dnia: Euforia na Wall Street; SILVER odbija 10% 📱
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (09.02.2026)
Komentarz giełdowy: Chwilowa niepewność czy zmiana paradygmatu?
PILNE: US100 rośnie, Nvidia zyskuje 5% 🗽Dane UoM wskazują poprawę nastrojów, spadek oczekiwań inflacyjnych
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.