Wykres dnia: BITCOIN 40% poniżej szczytu 🚨 Erozja fundamentów pogłębia wyprzedaż 📉

Bitcoin pogłębia spadki w obliczu bezprecedensowej wyprzedaży na krypto, osuwając się w krytycznym momencie poniżej 70 tys. dolarów (aktualnie ok. -2,4% do 70 800 USD). Gwałtowne tąpnięcie jest napędzane przez szereg czynników, wśród których kluczowe znaczenie mają: wyczerpanie tzw. AI Trade, „jastrzębi” zwrot sygnalizowany przez nominację Kevina Warsha na szefa Fed oraz rozpad „instytucjonalnej siatki bezpieczeństwa” w obliczu przyspieszających odpływów z funduszy ETF.

BITCOIN znajduje się w silnej fazie spadkowej, tracąc około 42% od szczytu z października. Cena przełamała kluczowe wsparcia i obecnie handluje w okolicach 71 150 USD, oscylują w pobliżu psychologicznej bariery 70 000 USD. MACD wykazuje silny trend spadkowy, z histogramem głęboko poniżej linii zero. Trwałe zejście poniżej 70 000 USD może otworzyć drogę do testu poziomu 68 000 USD (żółta strefa) lub nawet długoterminowego wsparcia przy 54 000 USD. Źródło: xStation5

Koniec AI Trade gasi apetyt na ryzyko

Na krypto ciąży przede wszystkim globalny spadek apetytu na ryzyko, wywołany silną korektą na akcjach spółek technologicznych. Obawy o CAPEX Microsoftu, rozczarowujące prognozy AMD czy wycięcie 285 mld dolarów kapitalizacji z Wall Street po prezentacji przez Claude AI modelu językowego Anthropic stanowią szereg katalizatorów kryzysu trwającego od lat AI trade. Inwestorzy wyraźnie zmęczyli się trendem kupowania wszystkiego i przeszli do rotowania kapitału w stronę pewniejszych zwycięzców wyścigu o sztuczną inteligencję. Wywołana w ten sposób panika o obecne wyceny skutecznie pogłębiła spadki, które na krypto, które Bitcoin odnotowuje od października 2025.

Źródło: Bloomberg Finance LP

Nominacja Warsha zapowiada dyscyplinę

Obok ogólnego sentymentu, jednym z głównych fundamentów niedźwiedziego trendu na Bitcoinie stała się nominacja Kevina Warsha na nowego szefa Rezerwy Federalnej. Warsh co prawda wyrażał pro-crypto poglądy, uznając miejsce Bitcoina w portfelach wielu inwestorów, jednak rynek skupił się na jego ogólnej postawie “monetarnej dyscypliny” i krytyce dużego bilansu Fed. Wraz z dalszym spadkiem dodatkowej płynności oraz wzrostem realnych stóp (Warsh jest postrzegany jako “jastrzębi”), Bitcoin może stawać się coraz mniej atrakcyjny w stosunku do dolara czy obligacji USA. Z drugiej strony warto pamiętać o istotnej zmianie narracji Warsha wobec stóp, tj. komentarzy, że spadek inflacji może odbyć się w środowisku niższych stóp przy odpowiednim wzroście produktywności.

Fed konsekwetnie redukował balance sheet (sumę posiadanych aktywów) w latach 2023-2025, kończąc QT pod koniec ubiegłego roku. Kevin Warsh może jednak chcieć lobbować za dalszym zmiejszaniem bilansu Fed, potencjalnie ograniczając płynność. Źródło: Fed St. Louis

Topnieją fundamenty instytucjonalne

Sekretarz Skarbu USA, Scott Bessent, oświadczył, że rząd federalny nie posiada uprawnień do skupu ani ratowania kryptowalut (tzw. bailoutu), co sygnalizuje brak systemowej „siatki bezpieczeństwa” dla aktywów cyfrowych. Jego wypowiedź ostudziła oczekiwania na wsparcie polityczne, wzmocniła granice regulacyjne i zwiększyła percepcję ryzyka kryptowalut. Inwestorzy zostali zatem zmuszeni, aby na nowo ocenić miejsce tokenów w systemie finansów i urealnić swoje oczekiwania potencjalnej instytucjonalizacji Bitcoina.

Ponadto wygasa trend „ETF-owej hossy”, a fundusze inwestujące w Bitcoina od dłuższego czasu odnotowują jedynie odpływy. Kluczowym problemem jest średnia cena, po której fundusze nabywały kryptowalutę, znajdująca się w wielu przypadkach powyżej aktualnej wyceny. Rodzi to realne ryzyko wymuszonych likwidacji pozycji, a menedżerowie ryzyka, zobligowani do raportowania metodą mark-to-market, mogą nakazać sprzedaż w celu cięcia strat. Taki mechanizm nakręciłby samospełniającą się spiralę spadkową, krusząc dotychczasową wiarę w Bitcoina jako stabilny fundament korporacyjnych skarbców.

Cena Bitcoina podąża za odpływami z funduszy ETF. Źródło: XTB Research