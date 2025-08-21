Wykres dnia: EURUSD (21.08.2025)

EURUSD zyskał aż 0,3% po publikacji danych PMI, odbijając się od kluczowego wsparcia w okolicach 1,163. Kurs nie opuszcza zatem trwającej od początku sierpnia konsolidacji, wykazując odporność na mieszane sygnały ze strony Fed oraz dynamicznie ewoluujące oczekiwania rynków wobec polityki monetarnej w USA. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Dane PMI pomogły EURUSD obronić poziom 1,165, nieco poniżej środka aktualnej konsolidacji. Kurs po odbiciu handluje w wąskim zakresie pomiędzy 30- a 100-okresową wykładniczą średnią kroczącą na interwale H4. RSI neutralnie w okolicach 50. Źródło: xStation5 Co kształtuje dziś kurs EURUSD? Raporty PMI dla najważniejszych gospodarek Strefy Euro wskazały na niespodziewane przyspieszenie aktywności w europejskim sektorze prywatnym , zwłaszcza w przemyśle. Zapaść francuskiego przemysłu wyhamowała (49.9) po miesiącach odczytów wyraźnie poniżej 50, natomiast niemiecki przemysł odnotował największy wzrost produkcji od ponad 3 lat.

Europejskie odbicie gospodarcze uzasadnia zatem aktualną pauzę w obniżkach stóp procentowych, którą EBC ogłosił po ostatniej decyzji. Zdaniem prezeski Christine Lagarde aktualne 2-2,15% są adekwatne w obliczu znajdującej się w celu inflacji oraz widocznych oznak poprawy koniunktury. Studzi to tym samym oczekiwania rynków, że EBC może poczuć się zmuszone na zejście poniżej 2% przez ryzyko stagnacji gospodarczej w wyniku ceł Donalda Trumpa.

Konsolidację może natomiast przełamać jutrzejsze przemówienie prezesa Fed Jerome’a Powella w Jackson Hole. Jeśli Powell odniesie się jastrzębio wobec ostatnich odczytów inflacji i/lub zbagatelizuje rekordowe rewizje NFP, EURUSD może zostać zawrócony poniżej 1,163. Z kolei nawet brak szczególnych zmian w narracji Fed może natomiast zmotywować kupujących do granie pod dalsze obniżki stóp w USA.

