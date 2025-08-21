czytaj więcej
Wykres dnia: EURUSD (21.08.2025)

12:26 21 sierpnia 2025

EURUSD zyskał aż 0,3% po publikacji danych PMI, odbijając się od kluczowego wsparcia w okolicach 1,163. Kurs nie opuszcza zatem trwającej od początku sierpnia konsolidacji, wykazując odporność na mieszane sygnały ze strony Fed oraz dynamicznie ewoluujące oczekiwania rynków wobec polityki monetarnej w USA.

 

Dane PMI pomogły EURUSD obronić poziom 1,165, nieco poniżej środka aktualnej konsolidacji. Kurs po odbiciu handluje w wąskim zakresie pomiędzy 30- a 100-okresową wykładniczą średnią kroczącą na interwale H4. RSI neutralnie w okolicach 50. Źródło: xStation5

 

Co kształtuje dziś kurs EURUSD?

  • Raporty PMI dla najważniejszych gospodarek Strefy Euro wskazały na niespodziewane przyspieszenie aktywności w europejskim sektorze prywatnym, zwłaszcza w przemyśle. Zapaść francuskiego przemysłu wyhamowała (49.9) po miesiącach odczytów wyraźnie poniżej 50, natomiast niemiecki przemysł odnotował największy wzrost produkcji od ponad 3 lat.

  • Europejskie odbicie gospodarcze uzasadnia zatem aktualną pauzę w obniżkach stóp procentowych, którą EBC ogłosił po ostatniej decyzji. Zdaniem prezeski Christine Lagarde aktualne 2-2,15% są adekwatne w obliczu znajdującej się w celu inflacji oraz widocznych oznak poprawy koniunktury. Studzi to tym samym oczekiwania rynków, że EBC może poczuć się zmuszone na zejście poniżej 2% przez ryzyko stagnacji gospodarczej w wyniku ceł Donalda Trumpa.

  • Konsolidację może natomiast przełamać jutrzejsze przemówienie prezesa Fed Jerome’a Powella w Jackson Hole. Jeśli Powell odniesie się jastrzębio wobec ostatnich odczytów inflacji i/lub zbagatelizuje rekordowe rewizje NFP, EURUSD może zostać zawrócony poniżej 1,163. Z kolei nawet brak szczególnych zmian w narracji Fed może natomiast zmotywować kupujących do granie pod dalsze obniżki stóp w USA.

