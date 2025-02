Komentarz walutowy: Europejskie usługi pod dalszą presją

Tematem przewodnim ostatniej w tym tygodniu sesji giełdowej są dane PMI za luty. Najnowsze raporty wskazują, że aktywność biznesowa w usługach dalej spada, co zwiększa szanse na szybsze od oczekiwań obniżki stóp procentowych w strefie euro.

Chociaż firmy w strefie euro nadal przewidują wzrost aktywności gospodarczej w ciągu roku, optymizm spadł do najniższego poziomu od trzech miesięcy. Nastroje spadły zarówno w przemyśle, jak i w usługach, co widać po mocnym tąpnięciu nowych zamówień. Tymczasem tempo inflacji kosztów wejściowych przyspieszyło do najszybszego poziomu od prawie dwóch lat, co skutkowało szybszym wzrostem cen produkcji. Mamy więc do czynienia z niepewnym miksem spadku popytu, ale nadal wysokich cen. Co to oznacza dla euro oraz Europejskiego Banku Centralnego?

Niższe sentymenty biznesowe osłabiły dzisiaj euro, ponieważ zwiększają one szanse na szybsze obniżki stóp procentowych w strefie euro. Rynek pieniężny jest już niemal pewny, że EBC obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych na posiedzeniu w marcu. Do końca tego roku stopy mają spaść o łącznie 75 punktów bazowych do poziomu 2%.

Na pierwszy rzut oka wydaje się więc, że euro nie ma przed sobą optymistycznej przyszłości. Warto mieć jednak na uwadze, że ultra gołębie nastawienie w stosunku do EBC zostało już wycenione, a nieoczekiwania czynnikiem wspierającym walutę Wspólnoty okazały się dynamiczne przewidywania dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie. Rynek opcyjny przestał wyceniać dalsze spadki euro w stosunku do USD, co w połączeniu z nagłym, ewentualnym zwrotem w publikacji lepszych danych makro, mogłoby trwało załamać długoterminowy trend spadkowy na EURUSD.

Dział Analiz XTB