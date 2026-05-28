Wykres dnia: Złoto zaostrza wyprzedaż i ląduje na EMA200 pod presją Bliskiego Wschodu 🟡 📉 (28.05.2026)

Wyprzedaż złota pogłębia się (GOLD: -1,5%), spychając kontrakty terminowe na kruszec do 200-dniowej wykładniczej średniej kroczącej po raz pierwszy od marca. Techniczny retest napędza kombinacja silnego odbicia na dolarze oraz narastającej jastrzębiej presji ze strony polityki monetarnej w USA. Notowania GOLD osiadły obecnie na EMA200 (czarny), a wskaźnik RSI oscyluje zaledwie kilka punktów powyżej progu wyprzedania (>30). Co istotne, ta ostatnia fala zmienności geopolitycznej była generowana przy niższych wolumenach obrotu niż te odnotowywane w ostatnich kwartałach. Źródło: xStation5 Co napędza dziś notowania GOLD? Eskalacja militarna na linii USA-Iran: Amerykanie zestrzelili cztery irańskie drony i zniszczyli naziemną stację kontroli w pobliżu Cieśniny Ormuz, co wywołało odwetowy atak Iranu na amerykańską bazę lotniczą w Kuwejcie. W obliczu impasu w rozmowach pokojowych prezydent Trump odrzucił propozycję Iranu i Omanu dotyczącą wspólnego przywrócenia i zarządzania żeglugą komercyjną w Cieśninie Ormuz, grożąc „dokończeniem sprawy”, jeśli Teheran się nie podporządkuje.

Rozejm w Libanie bliski załamania: W międzyczasie Izrael zaostrzył swoją kampanię przeciwko Hezbollahowi w południowym Libanie, uderzając w tym tygodniu w 550 celów i ogłaszając nowy rejon działań wojennych. Te intensywne walki spychają kruche kwietniowe zawieszenie broni na skraj załamania i zmusiły do przesiedlenia ponad 1,2 miliona ludzi.

Skok dolara w obliczu paraliżu: Ponowne napięcia na Bliskim Wschodzie, podsycone wymianą ciosów w regionie, gwałtownie położyły kres niedawnemu wzrostowi optymizmu wokół porozumienia pokojowego. Ten pogłębiający się geopolityczny pat na nowo rozbudził silny popyt na bezpieczne przystanie, agresywnie wypychając dolara amerykańskiego z powrotem do poziomów widzianych ostatnio w szczytowym momencie konfliktu w połowie marca.

Jastrzębie stanowisko Fed osłabia atrakcyjność złota: Agresywna retoryka ze strony decydentów Rezerwy Federalnej mocno uderzyła w atrakcyjność niegenerujących dochodu metali szlachetnych. Członkini Rady Gubernatorów Fed, Lisa Cook, zadeklarowała gotowość do wznowienia podwyżek stóp procentowych, jeśli wymusi to uporczywa inflacja, natomiast Neel Kashkari zauważył, że silny rynek pracy daje dużą przestrzeń do mocniejszego zacieśniania polityki. Ten wspólny front skierował kapitał w stronę umacniającego się dolara, dramatycznie zwiększając koszt alternatywny posiadania złota względem aktywów przynoszących dochód odsetkowy.

