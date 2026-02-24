Pranna odprawa (24.02.2026)

Widać pierwsze sygnały uspokojenia strachu przed AI (wyprzedaży aktywów ryzykownych napędzanej obawami, że AI może zaburzyć modele biznesowe), choć wczorajsza sesja w USA była bardzo słaba : DJIA spadł o ponad 1,65% , a Nasdaq 100 zniżkował o ok. 1,2% .

Amerykańskie spółki software’owe ponownie mocno traciły . Na tym tle wyróżnił się IBM , którego akcje spadły o ok. 11% po komunikatach dotyczących nowych funkcji opartych o Anthropic Claude .

Dziś uwaga rynków skupi się na wypowiedziach aż 5 członków Rezerwy Federalnej (Goolsbee, Collins, Bostic, Waller, Barkin) oraz publikacji indeksu Conference Board dot. nastrojów konsumentów w USA (16:00)

Mimo spadków w USA Azja radziła sobie lepiej : indeksy azjatyckie rosły, a kontrakty US500, US100 czy US30 na amerykańskie indeksy nieznacznie rosną (ok. +0,2% ). Europa również zapowiadała mocniejsze otwarcie. Ludowy Bank Chin zgodnie z oczekiwaniami inwestorów utrzymał stopy procentowe bez zmian.

Siła rynku w Azji pojawiła się po wcześniejszym spadku w USA, gdzie pod presją znalazły się m.in. spółki technologiczne, logistyczne i giganci płatności jak Visa, czy American Express po publikacji Citrini Research , wskazującego na potencjalne długoterminowe ryzyka dla wielu branża - związane z adopcją AI.

Inwestorzy kontynuowali rotację w stronę producentów chipów i infrastruktury AI , traktowanych jako fundamenty całego łańcucha dostaw AI: SK Hynix, Samsung i TSMC ustanawiały nowe maksima.

Nastroje dodatkowo pogarsza utrzymująca się niepewność wokół ryzyk handlowych powiązanych z Donaldem Trumpem, który wczoraj ponownie 'ostrzegł' przed powoływaniem się na wyrok Sądu Najwyższego USA .

Najmocniejsze wzrosty w regionie: Korea Południowa +2% , Tajwan +2,7% , a Chiny rosły po powrocie do handlu po przerwie z okazji Lunar New Year .

Jednocześnie metale szlachetne spadały (m.in. w otoczeniu ponownego otwarcia rynku w Szanghaju): złoto i srebro cofnęły się po czterodniowych wzrostach , a rentowności obligacji USA częściowo odwróciły wcześniejszy ruch w stronę bezpiecznych przystani.

W ujęciu szerokim MSCI Asia Pacific odrobił wcześniejsze straty i był ok. +0,2% .

Bitcoin spadał o ok. 2% i wahał się w okolicach 63 000 USD po ostatniej fali realizacji zysków.

W tle geopolityczno-regulacyjnym: administracja Trumpa uważa, że chiński DeepSeek mógł wykorzystać najbardziej zaawansowany chip AI Nvidii do trenowania najnowszego modelu. (odprawa w toku) Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.