Przegląd rynkowy: Dolar rozpędzony przed CPI, mieszane wyniki francuskich gigantów (13.02.2026)

Gospodarka i waluty:
-
Polska: inflacja konsumencka (CPI) spadła mniej niż oczekiwano, z 2,4% do 2,2% (prognoza: 1,9%). Za spadek dynamiki cen odpowiadają głównie tańsze paliwo i transport, a presję wzrostową wywarły głównie ceny towarów akcyzowych (tytoń, alkohol). Odczyt znajduje poniżej środka celu NBP na poziomie 2,5% (+/- 1 pp).
-
Strefa Euro: PKB w IV kw. 2025 wzrósł 0,3% k/k oraz 1,3% r/r, zgodnie ze wstępnym odczytem i oczekiwaniami rynków. Z kolei bilans handlu zagranicznego wzrósł po raz pierwszy od 3 miesięcy z 10,2 mld euro do 11,6 mld euro (prognoza: 11,7 mld; dane wyrównane sezonowo).
-
Indeks dolara zyskuje trzeci dzień z rzędu (USDIDX: +0,15%), wciąż na fali mocnego raportu NFP i pomimo presji zbliżającego się raportu CPI (prognoza: 2,5%, poprzednio: 2,7%). Mocny rynek pracy oraz solidne dane ankietowe dot. aktywności biznesowej wiążą się z ryzykiem bardziej lepkiej inflacji, więc zyski na dolarze mogą odzwierciedlać “przygotowania” do wyższej niespodzianki.
-
Największą korektę odnotowuje dolar australijski (AUDUSD: -0,5%) oraz jen (USDJPY: +0,5%). EURUSD cofa się 0,1% do 1,186. USDPLN zyskuje 0,1% do 3,553.
Indeksy i spółki:
-
Kontrakty terminowe na europejskie indeksy handlują głównie na czerwono, przedłużając straty zainicjowane wczorajszym powrotem wyprzedaży na Wall Street. EU50 i DE40 cofają się 0,35%, UK100 o 0,3%, a FRA40 o 0,15%. Największe straty odnotowuje rodzimy W20 (-1,8%), natomiast zielony wyjątkiem jest szwajcarski SUI20 (+0,1%).
-
Wśród sektorów cofają się głównie spółki finansowe, materiałowe, energetyczne i użyteczności publicznej. Spadki równoważą największe spółki farmaceutyczne, przemysłowe i technologiczne.
-
Siemens odnotowuje wyraźną korektę (-3,7%), całkowicie wymazując zyski po wczorajszym optymistycznym przyjęciu najnowszych wyników finansowych spółki.
-
L’Oreal osuwa się 3,6% po wynikach za IV kwartał, które wykazały na marginalny wzrost sprzedaży w Chinach (0,6% vs prognoza 5,6%). Sprzedaż ogółem wzrosła o 6% do 11,3 mld euro dzięki silnemu popytowi w Ameryce Północnej i Europie.
-
Safran szybuje 8,5% po tym jak spółka odnotowała w II połowie 2025 r. 16,6 mld € przychodu (+16% r/r). Mimo słabszego zysku na akcję, wolne przepływy pieniężne (2,1 mld €) wyraźnie pobiły konsensus. Spółka znacząco podniosła prognozy na 2028 rok, celując w 7–7,5 mld € zysku operacyjnego oraz 21 mld € łącznego FCF, co pozytywnie zaskoczyło rynek.
-
Capgemini pobiło własny cel przychodów na 2025 rok (22,47 mld €), odnotowując silny wzrost w IV kwartale (+10,6%) dzięki przejęciu WNS. Kluczowym motorem pozostają zamówienia na rozwiązania AI. Spółka prognozuje wzrost o 6,5–8,5% w 2026 roku, planując restrukturyzację za 700 mln €, by w pełni skupić się na usługach opartych na sztucznej inteligencji. Akcje zyskują 4,4%.
