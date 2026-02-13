PILNE: Ropa gwałtownie traci po plotkach o dalszym zwiększeniu wydobycia przez OPEC 🚨

Część państw OPEC+ uważa, że od kwietnia można wrócić do podwyżek wydobycia ropy, bo obawy o nadpodaż na rynku są ich zdaniem przesadzone. Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej i Rosji nie podjęła jeszcze decyzji, a formalne rozmowy przed spotkaniem 1 marca się nie rozpoczęły. Ostateczny kierunek może zależeć od tego, czy prezydent USA Donald Trump zdecyduje się na działania militarne wobec Iranu, czy też dojdzie do porozumienia nuklearnego z tym krajem - podała agencja Bloomberg.

Informacja ta na swój sposób jest sporym zaskoczeniem, ponieważ jeszcze niedawno powszechnie uważało się, że OPEC produkcje będzie w najbliższym czasie tylko utrzymywać.

Ropa WTI gwałtownie traci na kilka minut po publikacji informacji o OPEC. Źródło: xStation