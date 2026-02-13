PILNE: Ropa gwałtownie traci po plotkach o dalszym zwiększeniu wydobycia przez OPEC 🚨

Część państw OPEC+ uważa, że od kwietnia można wrócić do podwyżek wydobycia ropy, bo obawy o nadpodaż na rynku są ich zdaniem przesadzone. Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej i Rosji nie podjęła jeszcze decyzji, a formalne rozmowy przed spotkaniem 1 marca się nie rozpoczęły. Ostateczny kierunek może zależeć od tego, czy prezydent USA Donald Trump zdecyduje się na działania militarne wobec Iranu, czy też dojdzie do porozumienia nuklearnego z tym krajem - podała agencja Bloomberg.
Informacja ta na swój sposób jest sporym zaskoczeniem, ponieważ jeszcze niedawno powszechnie uważało się, że OPEC produkcje będzie w najbliższym czasie tylko utrzymywać.
Ropa WTI gwałtownie traci na kilka minut po publikacji informacji o OPEC. Źródło: xStation
Podsumowanie dnia: Rynek odrabia straty i czeka na cięcia stóp
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (13.02.2026)
Briefing Geopolityczny (13.02.2026)
IBM idzie pod prąd: Trzykrotnie więcej początkujących pracowników
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.