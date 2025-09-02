Komentarz walutowy: Polski złoty traci przed posiedzeniem RPP

Rynek pozostaje w napięciu przed posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej, które odbędzie się jutro, przy przeważających oczekiwaniach na obniżkę stóp procentowych o 25 pb do poziomu 4,75%.

Zdecydowana większość ankietowanych ekonomistów wskazuje na taki scenariusz, w reakcji na spadek inflacji CPI do 2,8% rok do roku, choć pewna grupa pozostaje ostrożna ze względu na niepewność związaną z polityką fiskalną i brakiem ustawy o zamrożeniu cen energii, mogących wpłynąć na perspektywy dalszych cięć stóp procentowych. Mimo tego polski złoty dzisiaj traci na wartości, co wydaje się pokazywać, jakiego scenariusza na jutrzejsze posiedzenia oczekują inwestorzy.

Opublikowane wczoraj dane o PKB potwierdzają stabilne fundamenty gospodarki, raport pokazał wzrost o 3,4% r/r i 0,8% k/k, napędzany głównie przez konsumpcję krajową oraz poprawę sytuacji na rynku pracy, gdzie stopa bezrobocia spadła w lipcu do rekordowego poziomu 3,1%. Jednocześnie należy zauważyć słabe wyniki inwestycyjne, co w połączeniu z rosnącą niepewnością wokół kosztów energii i planowanych podwyżek CIT dla banków, budzi ostrożność wśród inwestorów i znajduje odzwierciedlenie w przecenach na warszawskim parkiecie. Zarówno WIG20, jak i indeksy mWIG40 oraz sWIG80 pozostają w dynamicznym trendzie spadkowym.

Pomimo mieszanych nastrojów na rynku kapitałowym oraz dzisiejszych strat złotego, nasza rodzima waluta utrzymuje swoją względnie silną pozycję wobec euro i dolara w długim terminie. Niski odczyt PMI (46,6) wskazuje jednak na utrzymujące się wyzwania w przemyśle, co w połączeniu z odbiciem rentowności polskich obligacji odzwierciedla wzrost niepewności wokół dalszych działań RPP oraz przyszłej polityki fiskalnej. Kluczowe znaczenie dla wyceny polskiej waluty i nastrojów inwestorów w najbliższych dniach będzie miała retoryka RPP, a raczej samego Adama Glapińskiego. Pytaniem pozostaje, jak Rada zaopatruje się na spadek presji inflacyjnej oraz pojawiających się kwestiach fiskalnych. Naszym zdaniem scenariuszem bazowym pozostaje cięcie stóp do 4,75%, ale wraz z utrzymaniem bardziej zachowawczego stanowiska w kwestii polityki monetarnej w średnim terminie. Cykl obniżek będzie kontynuowany, bo inflacja na dobre trafia do celu NBP, ale dynamika ich obniżania może nie być tak szybka, jak wielu tego oczekuje.

Polski złoty traci dzisiaj do dolara amerykańskiego blisko 0,65%. Kurs USDPLN wynosi obecnie 3,6620.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB