Podsumowanie dnia: US100 zyskuje ponad 0,5% mimo mieszanych danych ISM i ADP

- Amerykańskie indeksy dziś rosną mimo mieszanego obrazu danych ADP i ISM usług. US100 notuje ponad 0,5% wzrost, a kontrakt na DJIA, US30 rośnie o prawie 0,7%. Indeksy giełdowe w Europie także mają za sobą dość udaną sesję, z indeksem DAX, który zamknął sesję 0,72% wzrostem oraz FTSE 100 i Euro Stoxx 50 zyskującymi ponad 0,4%.
- Po drugiej stronie Atlantyku słabo radzą sobie akcje Alphabet, natomiast z BigTech najmocniej wypada Amazon, z blisko 4% wzrostem cen akcji. W sektorze półprzewodników, mimo wzrostów w szerszym sektorze, wyraźnie tracą akcje Taiwan Semiconductor. Po sesji w USA wyniki przedstawi Broadcom (AVGO.US).
Publikowane dziś dane z USA wskazują na wciąż wysoką presję cenową w sektorze usług, choć odczyt w indeksie cen płaconych ISM wypadł nieznacznie poniżej prognoz (wciąż blisko 70). Z drugiej strony rynek pracy spowalnia, co pokazał odczyt zarówno ADP jak i subindeksu zatrudnienia w raporcie ISM.
Raport ISM dla usług:
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
-
Indeks ISM dla usług: 52 (Prognoza: 51, Poprzednio: 50.1)
-
Indeks aktywności biznesowej : 55 (Prognoza: 53, Poprzednio: 52.6)
-
Indeks zatrudnienia: 46.5 (Poprzednio: 46,4)
-
Indeks cen płaconych: 69,2 (Poprzednio: 69,9)
- Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 237 tys.; prognoza 230 tys.; poprzednio 229 tys.
- Bilans handlowy: wynik -78,30 mld USD; prognoza -77,70 mld USD; poprzednio -59,10 mld USD
- Zmiana zatrudnienia wg. ADP: Obecnie: 54 tys.; prognoza 73 tys.; poprzednio 104 tys.;
- Spadkom w sektorze technologicznym przewodzi dziś Salesforce, którego akcje tracą prawie 6% po niższe od oczekiwań prognozie przychodów. Jednocześnie zysk na akcję i sprzedaż w ostatnim kwartale przebiły oczekiwania, a CEO spółki wskazał, że AI nie jest dla niej zagrożeniem; inwestorom nie podoba się jednak nieco powoli rosnąca sprzedaż, która może sygnalizować, że 'rynek dla spółki się kurczy'. Akcje GitLab tracą ponad 7% po zmianie na stanowisku CFO i słabszych prognozach.
- Amerykański dolar zyskuje, a indeks dolara notuje prawie 0,3% wzrost. Nastroje w sektorze kryptowalut są słabe; Bitcoin traci prawie 2%, a Ethereum cofa się o ponad 3%.
- Metale szlachetne notują spadki, z cenami złota spadającymi o ponad 0,5% i srebrem, które cofa się o blisko 2%. Patrząc na metale przemysłowe, zmienność ich była dziś bardzo ograniczona.
-
Surowce energetyczne notowane są w mieszanych nastrojach: ropa traci dziś ponad 1% po „mieszanym” raporcie EIA dotyczącym zapasów, podczas gdy notowania gazu ziemnego pozostały stabilne po publikacji danych o wzroście zapasów o 55 bcf, zgodnie z oczekiwaniami.
-
Zapasy ropy naftowej: 2,415 mln (prognoza: -1,9 mln | poprzednio: -2,392 mln)
-
Zapasy benzyny: -3,795 mln (prognoza: -1,4 mln | poprzednio: -1,236 mln)
-
Zapasy w Cushing: 1,590 mln (poprzednio: -0,838 mln)
- Williams z Fed przyjął dziś nieco gołębi ton, choć wskazał, że inflacja w celu, w USA znajdzie się prawdopodobnie dopiero w 2027 roku. Jednocześnie uważa, że polityka jest restrykcyjna, a rynek pracy grozi spowolnieniem. Ocenił inflację w usługach jako akceptowalną i dobrze rokującą.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.