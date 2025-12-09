Komentarz walutowy: RBA celuje w podwyżki stóp w 2026 roku

Para AUDUSD to dziś główny beneficjent zmian w polityce RBA, bowiem jastrzębia retoryka gubernator Michele Bullock oraz jednomyślna decyzja rady doprowadziła do przeobrażenia narracji z potencjalnych obniżek w scenariusz długiej pauzy lub przejścia do podwyżek. Rynek już wycenia niemal 84% prawdopodobieństwo dwóch podwyżek stóp o 25 pb każda w 2026 roku, co wspiera dalszą aprecjację australijskiego dolara.
RBA utrzymał stopy procentowe na poziomie 3,6% zgodnie z oczekiwaniami, ale kluczowa zmiana tkwi w drastycznym przesunięciu retoryki w kierunku możliwych podwyżek w 2026 roku. Gubernator Michele Bullock wprost stwierdziła, że dalsze obniżki nie są na horyzoncie, a scenariusz zakłada albo długą pauzę, albo przejście do cyklu podwyżek. Australia przechodzi przez najkrótszy i najpłytszy cykl obniżek w 30-letniej historii banku centralnego, z zaledwie trzema obniżkami w lutym, maju i sierpniu. Rynek już wycenia niemal dwie podwyżki na przyszły rok, a szefowa ekonomistów NAB ostrzega, że podwyżka może nawet zapaść już w lutowym posiedzeniu, które odbędzie się 2-3 lutego. Decyzja została podjęta jednomyślnie, co podkreśla zdecydowanie RBA w kwestii inflacji, która w październiku wyniosła 3,8% r/r – znacznie powyżej celu 2-3% banku.
Podstawowy problem stoi przed polityką pieniężną australijskiego banku centralnego – najbardziej uparty element inflacji związany jest z mieszkaniami, opłatami za media i ubezpieczeniami, czyli czynnikami mało responsywnymi na podwyżki stóp procentowych; wyższe stopy będą hamować popyt i inwestycje, ale jednocześnie zniechęcają do budowy nowych mieszkań i zwiększają niedobór wynajmów, wzmacniając presję inflacyjną na rynku mieszkaniowym. Dla australijskich gospodarstw oznacza to frustrujący scenariusz – po 13 podwyżkach w latach 2022-2023 otrzymali zaledwie trzy obniżki, a teraz czeka ich potencjalna normalizacja w stronę wyższych stóp, co będzie kolejnym ciosem dla zaciśniętych budżetów domowych i polityki rządowej, która musi jednocześnie zmierzyć się z presją na wydatki fiskalne.
AUDUSD ma za sobą kilka dni sesyjnych, które przyniosły dynamiczne wzrosty kursu tej pary walutowej. Co ciekawe, skala i tempo zwyżek doprowadziło do tego, że wskaźnik RSI dla 14 średniej historycznej oscyluje w strefie 70 punktów, która z podręcznikowego punktu widzenia często wskazywana jest jako obszar wykupienia. W przeszłości, na początku września podobny scenariusz rozpoczął korektę spadkową na parze. Na dwóch wykresach dostrzegamy również dywergencje wskaźnika RSI i ceny, co może wskazywać, że w ostatniej historii interewałowo to niedźwiedzie częściej kontrolowały rynek. Nie zmienia to jednak faktu, że jastrzębia retoryka Bullock może zmieniać obraz rynku i tworzyć grunt pod utrzymanie średnioterminowego trendu wzrostowego. Dużo zależeć będzie od przyszłych publikacji danych z Australii, ale też z USA. W tym aspekcie warto zwrócić uwage na jutrzejszą decyzję FED o 20:00
Jen japoński pozostaje pod presją, mimo wypowiedzi premiera Sanae Takaichi sugerujących gotowość do interwencji na rynku walutowym, jeśli słabość waluty będzie zbyt intensywna; para USDJPY przebiła 156,00 i testuje najwyższe poziomy od początku grudnia, wspierana rosnącymi rentownościami i perspektywą jastrzębiej polityki Fed. Kazuo Ueda z BoJ potwierdza stopniową materializację scenariusza podwyżek, zaś rynek daje już praktycznie pewność grudniowego podniesienia stóp, z dyskusją przenoszącą się na tempo normalizacji w 2026 roku.
Para EURUSD wykazuje umiarkowany wzrost rano i stabilizuje się w okolicach 1,1650, pozostając poza głównym nurtem zmian. Uwagę inwestorów skupiają jutrzejsza decyzja Fed oraz przyszłotygodniowe raporty NFP i CPI, które będą kluczowe dla dalszego kierunku walut głównych. Dzisiaj natomiast inwestorzy skupią się na danych drugorzędnych z amerykańskiego rynku pracy, a mianowicie JOLTS oraz ADP.
Mateusz Czyżkowski
Analityk Rynków Finansowych XTB
Puls GPW: Świąteczny optymizm na warszawskim parkiecie
DE40: DAX zyskuje blisko 0,5%📈Akcje Lufthansy na fali podniesionej rekomendacji Kepler
Wykres dnia - SILVER (12.12.2025)
Kalendarz ekonomiczny: Przemówienia członków Fed i drugorzędne dane z Kanady
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.