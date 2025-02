Komentarz walutowy: RBA obniża stopy. Co dalej z dolarem australijskim?

Australijski bank centralny obniżył swoją główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do 4,1%, co jest pierwszą obniżką od 2020 roku. Bank komunikuje jednak, że będzie ostrożnie podchodził do przyszłych decyzji w sprawie ewentualnego luzowania warunków monetarnych. Co to oznacza dla dolara australijskiego?

Michele Bullock, prezes RBA powiedziała, że dzisiejsza decyzja nie oznacza, że nadchodzą dalsze obniżki stóp procentowych zgodnie z trajektorią i dynamiką sugerowaną przez rynki finansowe. Komentarz ten nieco zaskoczył rynki, które były bardziej nastawione na systematyczną kontynuację obniżek stóp procentowych z decyzji na decyzję. Zmiana w komunikacie spowodowała, że swapy wymazały praktycznie jedną, pełną obniżkę stóp w 2025 roku, co wzmacnia dzisiaj dolara australijskiego na szerokim rynku Forex.

Kluczowym obszarem do obserwacji jeśli chodzi o AUD będzie napięta sytuacja na rynku pracy, która może ponownie pchnąć ceny w górę. O ile w najbliższych tygodniach nie pojawią się oznaki stabilizacji w tym aspekcie, to szansa na bardziej stonowane podejście do obniżek RBA może utrzymać się dłużej niż oczekiwano. Szanse na obniżkę stóp w kwietniu to zaledwie 20%.

W perspektywie krótkoterminowej decyzja ta może to wesprzeć dolara australijskiego, ponieważ rynki wyceniały nieco szybszy cykl łagodzenia polityki przez RBA. Uważamy, że druga obniżka stóp procentowych nastąpi prawdopodobnie w maju lub lipcu tego roku. Warto mieć na uwadze, że obecne stopy nie znajdują się nadwyraz daleko od stopy naturalnej, co może dawać przestrzeń do podejmowania ewentualnych decyzji w sprawie obniżek stóp procentowych z większą rezerwą.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB