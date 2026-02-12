Przegląd rynkowy: Brytyjska stagnacja, cła uderzają w gigantów i krypto-stabilizacja

Gospodarka i Waluty
- Wielka Brytania w kropce: Wzrost PKB w IV kwartale na poziomie zaledwie 0,1% kw/kw oraz spadek PKB per capita potwierdzają wyhamowanie gospodarki. Zwiększa to presję na Bank Anglii (BoE) w stronę odważniejszych obniżek stóp procentowych.
- Wrażliwość funta: Mimo słabych danych, GBP zyskuje dziś 0,1% względem dolara (mocniejsze w G10 są tylko CHF i NZD). Jednak wysoki deficyt handlowy sprawia, że funt pozostaje podatny na osłabienie, jeśli atrakcyjność odsetkowa UK spadnie względem USA i UE.
- Problemy forinta: EURHUF rośnie o 0,4%. Węgierska waluta traci przez spadającą inflację (szansa na cięcia stóp) oraz przedłużający się spór z Unią Europejską, który blokuje wypłatę kluczowych środków.
Surowce i Metale Szlachetne
- Ropa pod wpływem geopolityki: WTI powraca poniżej 65 USD, ale nastroje są napięte. Izrael naciska na Donalda Trumpa w kwestii irańskiego programu rakietowego, choć prezydent USA wydaje się dążyć do szybkiego porozumienia nuklearnego zamiast eskalacji.
- Korekta na metalach: Po silnych wzrostach obserwujemy cofnięcie. Złoto oscyluje poniżej 5100 USD, srebro trzyma się powyżej 83 USD, a platyna powyżej 2100 USD.
- Podaż srebra: W USA widać wzmożoną sprzedaż srebra do skupów, co może zwiększyć globalny odzysk metalu i pomóc w załataniu deficytu rynkowego.
Sezon wyników i Spółki
- Unilever (-3%): Choć bazowa sprzedaż wzrosła powyżej oczekiwań (4,2% r/r), pełne przychody (12,6 mld EUR) rozczarowały analityków, co przełożyło się na spadki w pierwszej godzinie notowań.
- Mercedes Benz (-2%): Dramatyczny spadek rocznych zysków o 57%. Gigant motoryzacyjny mocno odczuł koszty ceł (ok. 1,2 mld USD), a zysk operacyjny za 2025 rok (5,8 mld EUR) wyraźnie minął się z prognozami.
- Sektor Technologiczny: Cisco zanurkowało o 7% w notowaniach posesyjnych po słabych wynikach.
- Robinhood stracił niemal 9% przez mniejsze od oczekiwań przychody z handlu kryptowalutami.
- Co dalej? Dziś po sesji oczy inwestorów zwrócone będą na wyniki Applied Materials oraz Arista Networks.
Kryptowaluty i Polityka
- Stabilizacja Bitcoina: Po wczorajszej wyprzedaży BTC utrzymuje się powyżej 67 000 USD. Ethereum (ETH) próbuje odrabiać straty po zejściu poniżej psychologicznej bariery 2000 USD.
- Spór o Powella: Scott Bessent sugeruje, że sprawą Jerome’a Powella zajmie się prawdopodobnie senacka komisja bankowa, co przesuwa ciężar sporu z poziomu karnego (Departament Sprawiedliwości) na grunt polityczno-regulacyjny.
