08:03 · 12 lutego 2026

PILNE: Funt w potrzasku po gorszych od oczekiwań danych PKB z UK 🇬🇧 📉

-
-
08:00, Wielka Brytania, PKB za IV kwartał 2025:

  • Rok do roku: prognoza: 1% (prognoza: 1,2%, poprzednio: 1,3%)

  • Kwartał do kwartału: 0,1% (prognoza: 0,2%, poprzednio: 0,1%)

 

PKB Wielkiej Brytanii wzrósł o marginalne o 0,1% w IV kwartale 2025, przy bardzo dużym zróżnicowaniu aktywności w różnych sektorach gospodarki. Głównym motorem wzrostów była produkcja (+1,2%), która zrównoważyła spadek w budownictwie (-2,1%) i stagnację w usługach (0,0%).

Po stronie wydatków, niewielkie wzrosty konsumpcji gospodarstw domowych (+0,2%) i sektora publicznego (+0,4%) zostały osłabione przez gwałtowny spadek inwestycji biznesowych o 2,7%. Handel zagraniczny również wpłynął negatywnie na wynik: wolumen eksportu spadł (-0,6%), podczas gdy import wzrósł (+0,8%).

Kurs GBPUSD w pierwszej reakcji przedłużył spadki, jednak po chwili kurs zawrócił na korzyść funta, aktualnie handlując na płasko w ujęciu dziennym.

 

Źródło: xStation5

13 lutego 2026, 18:47

13 lutego 2026, 16:04

13 lutego 2026, 14:31

13 lutego 2026, 13:38

