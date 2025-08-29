Komentarz walutowy: RPP gotowa do wrześniowego cięcia!

Rada Polityki Pieniężnej jest bliska decyzji o wrześniowym cięciu stóp procentowych, a dzisiejsze dane o inflacji CPI za sierpień wyraźnie to wspierają. Wskaźnik CPI spadł do 2,8% r/r (prognozowano 2,9%), a w ujęciu miesięcznym zanotowano -0,1%, co potwierdza stabilizację cen oraz wyraźne wyhamowanie presji płacowej w Polsce.
Te dane znacząco zwiększają prawdopodobieństwo decyzji RPP o obniżce stóp w najbliższą środę, gdyż inflacja schodzi już bardzo blisko celu wyznaczonego przez NBP (2,5% z tolerancją do 3,5%). Większość ekonomistów prognozuje cięcie o 25 punktów bazowych, choć pojawiają się głosy za ostrożnością ze względu na niepewność polityki fiskalnej. Z perspektywy rynku walutowego, złoty dziś wyraźnie traci wobec głównych walut światowych, co odzwierciedla oczekiwania dalszego łagodzenia polityki pieniężnej w Polsce.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
W świetle tych argumentów RPP ma realne podstawy do dokonania kolejnego cięcia stóp procentowych już we wrześniu. Efektywna stopa procentowa już w chwili obecnej wskazuje, na uwzględnienie 19 punktowej obniżki stóp, dlatego przy ewentualnych dopełnieniu w przyszłym tygodniu ramowej obniżki o 25 punktów bazowych reakcja może być ograniczona (rynki już teraz wyceniają wysokie prawdopodobieństwo obniżki). Z drugiej natomiast strony zaskoczenie utrzymaniem stóp mogłoby teoretycznie dalej umacniać polskiego złotego do innych walut, mimo iż w ostatnim czasie obserwujemy stabilizację na większości par walutowych.
Mateusz Czyżkowski
Analityk Rynków Finansowych XTB
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.