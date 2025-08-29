PULS GPW: Przedłużenie korekty na polskich indeksach, CD Projekt traci po publikacji wyników

Kolejny spadkowa sesja na GPW

CD Projekt znów przebija oczekiwania finansowe i znów traci po raporcie

11 bit studios z mocnym kwartałem po premierze The Alters

Dzisiejsza sesja na przedłuża serię spadkową na głównych indeksach. Najmocniej traci dziś mWIG40, który spada o ponad 1,1%. Słabo radzi sobie także WIG20, który traci dziś 0,7% i zbliża się do psychologicznej bariery 2800 pkt.

Wśród sektorów widzimy dalej relatywną słabość sektora bankowego i energetycznego, czyli dwóch najważniejszych architektów wzrostów na polskich indeksach od początku tego roku.

Swoje raporty wynikowe przedstawiły dziś czołowi producenci dużych tytułów polskiego gamedevu - CD Projekt oraz 11 bit studios. Mimo wyższych wyników od oczekiwań cały subindeks WIG-Gry notuje prawie 0,9% spadek. Potwierdza to oderwanie notowań CD Projektu od publikowanych danych finansowych w obliczu wyceniania przez inwestorów potencjału najnowszego tytułu. Na konferencji wynikowej spółka nie podała żadnych kluczowych nowych informacji, co przełożyło się na nerwową reakcję inwestorów.

Notowania kontraktów na indeks WIG20 (W20) kontynuują korektę, zbliżając się do prawdopodobnego kluczowego wsparcia w okolicę 2820 pkt. Wsparcie wyznaczone jest przez lokalny dołek z końca sierpnia oraz 100 sesyjną wykładniczą średnią kroczącą (EMA100, ciemnoniebieska linia na wykresie). Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek:

CD Projekt (CDR.PL) opublikował wyniki za 2Q25. Spółka po raz kolejny przebiła oczekiwania konsensusu i zaraportowała poprawę sprzedaży o prawie 9% w ujęciu r/r do 216,7 mln zł. Oczekiwania rynku zakładały 205,5 mln zł. Jeszcze lepsze dane spółka zaraportowała na poziomie wyniku operacyjnego, który w 2 kwartale wyniósł 72,4 mln zł (+23% r/r). Wynik ten był wyższy od oczekiwań o prawie 27%. Firma ogłosiła także współpracę nad nowym serialem z uniwersum Cyberpunka. CD Projekt może pochwalić się także kilkoma kamieniami milowymi, w tym przekroczenia 60 mln egzemplarzy Wiedźmina 3 oraz 10 mln egzemplarzy dodatku do Cyberpunka. Nawet mimo znacznego poprawienia wyników warto pamiętać, że dane finansowe pozostają wciąż znacznie za niskie by wesprzeć wysoki wartości wskaźników spółki. Motorem napędowym wyceny CD Projekt pozostają wysokie oczekiwania odnośnie premiery Wiedźmina 4. Z tej perspektywy mamy za sobą bardzo istotny kwartał pracy spółki. W czerwcu CD Projekt zaprezentował demo technologiczne swojej gry, które pokazało ogromne ambicje zespołu, choć oczywiście warto pamiętać, że pomiędzy demem technologicznym a finalną wersją gra przejdzie jeszcze bardzo dużo ewolucji i zmian. Stąd CD Projekt nawet po publikacji lepszych wyników notuje dziś lekką korektę, choć spadki zatrzymały się na linii 100-sesyjnej średniej kroczącej (EMA100). Od października 2024 r. średnia ta stanowi granicę korekty notowań spółki.

WYNIKI FINANSOWE 2Q25

Przychody: 216,7 mln zł (+9,4% r/r); konsensus: 205,5 mln zł (+5,4%)

EBITDA: 89,0 mln zł (+0,2% r/r); konsensus: 74,7 mln zł (+19,1%)

EBIT: 72,4 mln zł (+22,9% r/r); konsensus: 57,2 mln zł (+26,6%)

Zysk netto j.d.: 69,0 mln zł (-1,3% r/r); konsensus: 64,1 mln zł (+7,7%)

Źródło: xStation

11 bit studios (11B.PL) odnotowało w 2Q25 prawie 40 mln zł przychodów. W ujęciu r/r wzrost wynosi ponad 157% r/r, jednak warto pamiętać, że dla 11 bit studios 2Q25 był kwartałem z premierą The Alters, czyli czołowego tytułu spółki (poza Frostpunkiem 2). Jednocześnie wynik netto spółki w tym kwartale wyniósł 14,9 mln zł, co oznacza wyższy wynik niż przez cały 2024 r. (nawet mocny wynik za 3Q24 po Frostpunku 2 nie pomógł w zeszłym roku ze względu na duże odpisy związane z porzuceniem Projekt 8) . Notowania 11 bit po wynikach rośnie ok. 1,2%.

Voxel (VOX.PL) traci dziś po publikacji wyników za 2Q25. Choć spółka odnotowała lekką poprawę przychodów do 127,3 mln zł w ujęciu r/r (+2,7%), tak jest to pierwszy od 5 kwartałów raport ze spadkiem przychodów q/q. Spółka także odnotowała niższy wynik operacyjny, który wyniósł w 2Q 29,5 mln zł (-3,5% r/r). W ciągu ostatnich 10 kwartałów spadek r/r miał miejsce tylko 2 razy.

WYNIKI FINANSOWE ZA 2Q25