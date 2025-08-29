PILNE: Inflacja w Polsce zaskakuje niższym odczytem 💡

Polska - Inflacja CPI za sierpień 2,8% r/r (prognoza: 2,9% r/r; poprzednio: 3,1% r/r) Polska - Inflacja CPI za sierpień w ujęciu miesięcznym -0,1% m/m (prognoza: 0,0% m/m; poprzednio: 0,3% m/m) Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Dezinflacja w ujęciu miesięcznym oraz niższy odczyt rok do roku zwiększają szanse na to, że w przyszłym tygodniu RPP zdecyduje się dokonać kolejnej obniżki stóp procentowych. Polski złoty traci dzisiaj na wartości względem najważniejszych walut świata. Źródło: xStation Inflacja zasadnicza schodzi blisko rejonów celu inflacyjnego, idąc w parze ze spowolnieniem presji placowej w Polsce. Na ten moment wydaje się, że są to gołębie informacje dla RPP/PLN. Źródło: XTB

