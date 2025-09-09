Komentarz walutowy - Rynek widzi mocne obniżki Fed

Dolar amerykański jest obecnie najsłabszy od półtora miesiąca, wobec ekstremalnie rosnących oczekiwań na cięcia stóp procentowych. Choć sytuacja gospodarcza w USA jest cały czas stabilna, to ostatnie dane z rynku pracy sugerują, że Fed może być spóźniony z obniżkami. Co jeszcze ważniejsze, dzisiaj poznamy roczną rewizję zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych, która teoretycznie może pchnąć Fed do jeszcze większego ruchu w przyszłym tygodniu.

Obecnie oczekiwania na obniżki stóp procentowych wskazują już nie tylko na to, że w przyszłym tygodniu Fed obniży stopy o 25 puntów bazowych, ale zaczęła być wyceniana dodatkowa obniżka. Na ten moment jest to zaledwie 13% wyceny na obniżkę na poziomie 50 punktów bazowych, ale jeszcze kilka tygodni temu taki ruch w ogóle nie był rozważany. Co więcej, do końca tego roku widzi się 3 obniżki i dodatkowe 3 obniżki w przyszłym roku. Zdaniem niektórych obserwatorów rynku Fed może być spóźniony z obniżkami stóp procentowych, patrząc na to, co dzieje się na rynku pracy.

Ostatnie dane NFP za sierpień pokazały wzrost zatrudnienia zaledwie o 22 tysiące. Co więcej, zrewidowano dane za czerwiec, w którym ostatecznie zatrudnienie spadło. Dzisiaj z kolei opublikowany zostanie raport z roczną rewizją zatrudnienia, dotyczącą okresu od kwietnia 2024 roku do marca 2025 roku. Wobec tego, raport ten obejmie zaledwie 2 miesiące prezydentury Donalda Trumpa. Wskazuje się, że zatrudnienie może być mniejsze od 500 tysięcy do nawet 1 mln za ten okres, choć jednocześnie największe rewizje mają dotyczyć zeszłego roku, gdyż od początku bieżącego widać stabilizację sytuacji na rynku pracy. Tego nie sugerowały jednak ostatnie krótkoterminowe rewizje, które znacząco zepchnęły średni wzrost zatrudnienia za ostatnie kilka miesięcy,

W zeszłym roku raport ten wywołał sporo dyskusji, wskazując na to, że model szacunkowy BLS (Biura Statystyk Rynku Pracy) błędnie szacuje zatrudnienie. W sierpniu 2024 roku zrewidowano w dół zatrudnienie o ponad 800 tysięcy, ale ostatecznie w marcu tego roku zmniejszono tę liczbę o niecałe 300 tysięcy. Raport ten będzie publikowany w okresie politycznego napięcia, gdyż Donald Trump zwolnił szefową BLS po lipcowym słabym raporcie z rynku pracy, oskarżając ją o manipulację danymi. Wielu ekspertów wskazuje jednak, że rewizje danych są czymś zupełnie normalnym.

Dolar amerykański wyraźnie traci na wartości w oczekiwaniu na obniżkę ze strony Fed. EURUSD rośnie już do poziomu 1,1780, znajdując się najwyżej od końca lipca. Jednocześnie oczekiwania na cięcia pobudzają złoto do wzrostu do kolejnych rekordów, które notowane jest już powyżej 3660 USD za uncję.

Przed godziną 10:00 w Polsce za dolara płacimy 3,6129 zł, za euro 4,2504 zł, za franka 4,5602 zł, za funta 4,9028 zł.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl