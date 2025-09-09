Nastroje małych amerykańskich firm w górę 🗽US2000 blisko 8-miesięcznego rekordu

Indeks Optymizmu Małych Przedsiębiorstw NFIB w sierpniu wzrósł o 0,5 pkt, osiągając poziom 100,8 – niemal 3 pkt powyżej swojej 52-letniej średniej wynoszącej 98.
Spośród 10 składowych indeksu:
-
4 wzrosły,
-
4 spadły,
-
2 pozostały bez zmian.
Największy wpływ na poprawę wskaźnika miały oczekiwania właścicieli firm dotyczące wyższej sprzedaży realnej, co sygnalizuje, że amerykańska gospodarka wciąż może być daleka od recesji. Historycznie niskie odczyty indeksu NFIB poprzedzały spowolnienia gospodarcze.
Indeks Niepewności spadł o 4 pkt do poziomu 93, choć nadal pozostaje powyżej historycznej średniej. Spadek ten wynikał głównie z mniejszych obaw dotyczących warunków finansowania oraz planowanych wydatków inwestycyjnych.
Główny ekonomista NFIB, Bill Dunkelberg, podkreślił, że optymizm w sierpniu wzrósł, ponieważ więcej właścicieli zgłaszało lepsze perspektywy sprzedaży oraz poprawę wyników finansowych. Dodał jednak, że jakość siły roboczej wciąż pozostaje największym wyzwaniem dla małych firm w USA.
Również inne badania koniunktury wśród przedsiębiorstw pokazują pozytywne nastroje. Główna słabość? Rynek pracy, który pozostaje zamrożony – przy niskiej liczbie zwolnień, ale także bardzo niskim poziomie nowych zatrudnień.
Źródło: xStation5
