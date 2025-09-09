Wykres dnia: GOLD (09.09.2025)

Notowania złota wyznaczają dzisiaj nowe rekordowe poziomy w okolicach 3650 USD za uncję. Od początku roku złoto zyskało już ponad 39% i jest to największy średnioroczny wzrost w badanym okresie od 1990 roku.
Tak dynamiczny wzrost opiera się na oczekiwaniach cięć stóp przez Fed i obniżonych realnych rentownościach, a także na niestabilności polityczno-handlowej oraz wysokich deficytach fiskalnych gospodarek. Globalna wyprzedaż na rynku długu i zmienność na rynku akcji wzmacnia przepływy do „bezpiecznych przystani”. Dodatkowo dywersyfikacja rezerw poza USD w dalszym ciągu kieruje popyt ku złotu.
Złoto notuje kolejny imponujący miesiąc tego roku. Przed nami jest trzy ostatnie miesiące, które historycznie były najbardziej wzrostowe dla złota.
Popyt wzmacnia utrzymujący się skup banków centralnych. Wyróżnia się pierwszy od 1990 r. zakup złota przez Salwador (ok 14k uncji), w ramach dywersyfikacji od Bitcoina. Poza pojedynczymi przypadkami, banki centralne rynków wschodzących (w tym Chiny) akumulują złoto w rekordowym tempie. Obecny konsensus eksportów branżowych zakłada, że spadki będą skupowane, utrzymując „solidne wsparcie” dla kruszcu w nadchodzących miesiącach.
