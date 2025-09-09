czytaj więcej
PILNE: Jen zyskuje po komunikacie BoJ 🏛️

10:46 9 września 2025

Jen japoński mocno zyskuje w ciągu ostatnich 20 minut po tym jak Bank of Japan zakomunikował, że dalsza podwyżka stóp procentowych w tym roku jest możliwa, mimo niepewności politycznej po rezygnacji premiera Ishiby. Na posiedzeniu 19 września stopa prawdopodobnie pozostanie bez zmian na poziomie 0,5%, a kolejne decyzje mogą zapaść w październiku lub grudniu. Podstawą do podwyżki są solidne dane gospodarcze: rosnące zyski firm, napięty rynek pracy i najsilniejszy od lat wzrost płac, przy jednoczesnym spadku ryzyk dzięki umowie handlowej z USA. 

Mimo wzrostu szans na jastrzębie stanowisko, rynek swapów cały czas wycenia, że pełna podwyżka o 25 pb może nadejść dopiero w styczniu 2026 roku.

Rynek faktycznie zaczął wyceniać szybsze podwyżki stóp procentowych po dzisiejszych komunikatach. Na wykresie porównanie implikowanej ścieżki stóp dzisiaj i wczoraj. Źródło: Bloomberg Financial LP

 



 

