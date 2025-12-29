Komentarz walutowy - Słabość złotego w końcówce roku

Większość rynków finansowych budzi się do życia po długiej świątecznej przerwie. Choć rynek walutowy wrócił do działania już w piątek, to jednak bardzo niski wolumen nie doprowadził do większej zmienności. W poniedziałek obserwujemy spore zmiany na rynku metali szlachetnych, co jest związane z podniesieniem wielkości zabezpieczenia dla kontraktów terminowych. Z naszej perspektywy rzuca się w oczy dosyć spora słabość złotego. Czy jest to zmiana trendu czy jedynie rebilansowanie portfeli na koniec roku?

Złoty był bardzo silny w stosunku do amerykańskiego dolara w 2025 roku, choć jest to zasługa nie tylko stabilności polskiej gospodarki, ale szerokich trendów na rynkach finansowuch. Podobnie jak euro, złoty zyskał do dolara ok. 13%, ale można znaleźć waluty, które mocniej zyskały w stosunku do amerykańskiej waluty. W Europie nie musimy szukać daleko: jest to np. czeska korona, forint węgierski czy nawet szwedzka korona. Niemniej same poziomy na parze USDPLN są dosyć imponujące, bo złoty był najsilniejszy do dolara amerykańskiego od 2018 roku. Siła złotego szła w parze razem z europejską walutą, gdyż sama para jest mniej więcej na podobnych poziomach co przed rokiem. Co ciekawe, polska gospodarka miałą się lepiej niż w europejska gospodarka, a wysokość stóp procentowych w dalszym ciągu stawia polskie aktywa po bardzo atrakcyjnej stronie. W takim wypadku można postawić tezę, że słabość polskiego złotego to efekt rebilansowania portfeli na koniec roku. Część inwestorów mogła zdecydować się na realizację zysków i powrót kapitału za granicę, ale nie oznacza to trwałego odpływu kapitału.

Jednym z czynników, który może wpływać również na słabość złotego jest geopolityka. W trakcie weekendu odbyło się spotkanie pomiędzy Zelenskim oraz Trumpem. Choć obaj politycy wypowiadają się pozytywnie na ten temat, to jednak nie wydaje się, aby miało dojść do wyraźnego progresu i rychłego podpisania warunków pokojowych, na które musiałaby się jeszcze zgodzić najważniejsza strona, czyli Rosja. Złoty korzystał na fali rosnącej nadziei na podpisanie pokoju, przede wszystkim na początku oraz na końcu bieżącego roku. Jeśli sytuacja powróciłaby do punktu wyjścia, nie jest wykluczone kilku procentowe osłabienie złotego w najbliższym czasie. Z drugiej strony, jeśli Trump w końcu byłby w stanie doprowadzić do podpisania pokoju lub zawieszenia broni, złoty mógłby umocnić się przynajmniej o 10 groszy w stosunku do euro i nawet mocniej w stosunku do amerykańskiego dolara.

Warto wspomniec również w kontekście rynkowym o srebrze, które sięgnęło 84 USD za uncję w trakcie sesji azjatyckiej i obecnie spada nawet do okolic 75 USD za uncję. Jest to efekt znacznego podniesienia zabezpieczenia kontraktów terminowych na amerykańskiej giełdzie COMEX, co w przeszłości, a przede wszystkim w latach 1980 oraz 2011 doprowadziło do długoterminowej korekty. Cofnięcie na rynku metali szlachetnych mogłoby doprowadzić do kaskadowego wycofywania się inwestorów z bardziej ryzykownych aktywów, w tym również polskiego rynku, na czym mógłby ostatecznie stracić polski złoty. Wobec tego inwestorzy obawiający się o stabilność naszej waluty, muszą również zwrócić uwagę na to, co dzieje się na szerszych globalnych rynkach.

Tuż przed godziną 12:00 osłabienie złotego na głównych parach walutowych wynosi od 0,25% do 0,5%, co jest dosyć wysokim wynikiem jak na stabilnośc naszej waluty. Za dolara płacimy 3,5886 zł, za euro 4,2264 zł, za franka 4,5479 zł, za funta 4,8463 zł.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

