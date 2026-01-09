Donald Trump postanowił sięgnąć po mocny, wręcz nietypowy ruch, a mianowicie polecił Fannie Mae i Freddie Mac skup nawet 200 mld dolarów w obligacjach hipotecznych (MBS). Oficjalnie chodzi o obniżenie kosztów kredytów i poprawę dostępności mieszkań, ale w praktyce to forma quasi-luźnej polityki pieniężnej. Gdy te instytucje zaczną masowo kupować papiery zabezpieczone hipotekami, ceny obligacji pójdą w górę, a ich rentowności, czyli pośrednio także oprocentowanie kredytów hipotecznych — spadną. Ekonomiści szacują, że może to obniżyć 30-letnie stopy kredytów o 0,1–0,25 pkt proc., zbliżając je do ok. 5%. Dla przeciętnego Amerykanina oznacza to nieco niższe raty, ale dla rynków finansowych powrót do interwencjonizmu państwowego na dużą skalę.
Ten ruch ma też znaczenie dla dolara i polityki monetarnej. Choć Biały Dom zapewnia, że Fed ani Departament Skarbu nie są zaangażowane w finansowanie, rynki odbiorą to jako próbę obejścia banku centralnego. Im więcej pieniędzy trafi z Fannie i Freddie na rynek, tym więcej płynności, a to zwykle oznacza słabszego dolara i sielniejsze Wall Street. Dodatkowo Trump nie ukrywa, że chce skłonić Fed do cięć stóp, a masowe zakupy MBS mogą w praktyce przyspieszyć taki efekt poprzez spadek długoterminowych rentowności. To krótkofalowo może poprawić nastroje na giełdach, ale w dłuższym terminie zwiększa ryzyko osłabienia USD, zwłaszcza jeśli inwestorzy uznają, że polityka staje się zbyt populistyczna i nieodpowiedzialna fiskalnie.
W szerszym kontekście to decyzja obarczona wyraźnym podtekstem politycznym. Rok 2026 to czas wyborów midterm, a Trump, obserwując spadek poparcia, stara się odzyskać sympatię Amerykanów celując w najczulszy punkt – portfel wyborcy i marzenie o własnym domu. Seria populistycznych posunięć (zakaz zakupów domów przez fundusze, presja na Fed, teraz MBS) może chwilowo poprawić klimat w gospodarce, ale zwiększa ryzyko nierównowagi makroekonomicznej i presji na dolara. W efekcie inwestorzy walutowi z większą ostrożnością patrzą na USD, spodziewając się, że większy deficyt i mieszanie państwa w rynek długu będą w kolejnych miesiącach ciążyć amerykańskiej walucie.
Mateusz Czyżkowski
Analityk Rynków Finansowych XTB
