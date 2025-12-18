🔵 Konferencja EBC (LIVE)

Europejski Bank Centralny (EBC) pozostawił dzisiaj główne stopy procentowe dla Strefy Euro na niezmienionym poziomie (st. depozytowa: 2%). Decyzja była zgodna z konsensusem. Uwagę inwestorów przyciągnęły za to podwyższone prognozy dla inflacji i PKB w 2026 roku, wskazujące na rosnący optymizm wobec kondycji gospodarki Strefy Euro w EBC. Właśnie rozpoczyna się konferencja prasowa, na której prezeska EBC Christine Lagarde przedstawi uzasadnienie decyzji oraz przedstawi perspektywy dla gospodarki oraz polityki monetarnej Strefy Euro. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze komentarze i odpowiedzi na pytania udzielone przez Christine Lagarde. Najważniejsze komentarze Christine Lagarde: Najnowsze dane i projekcje potwierdzają, że inflacja powinna ustabilizować się na poziomie 2% w średnim terminie (2026: 1,9%, 2027: 1,8%, 2028: 2%). Na podwyższenie prognoz wpłynęły oczekiwania wolniejszego spadku inflacji usług.

Wzrost i popyt: Wzrost gospodarczy w strefie euro pozostał odporny (0,3% kw/kw), wspierany przez silniejszą konsumpcję prywatną i inwestycje. Poprawił się eksport, zwłaszcza w chemikaliach.

Struktura aktywności: Aktywność w usługach wzrosła, podczas gdy produkcja przemysłowa pozostała zasadniczo płaska.

Rynek pracy: Rynek pracy jest nadal solidny, choć popyt na pracę osłabł. Rosnące realne dochody powinny wspierać konsumpcję wraz ze spadkiem stopy oszczędności, utrzymującej się obecnie na post-covidowych poziomiach .

Inwestycje: Inwestycje przedsiębiorstw wciąż pozostają słabe, głównie z powodu utrzymujących się zakłóceń w handlu zagranicznym (dostosowywanie się do ceł).

Bilans ryzyk: Napięcia handlowe w dużej mierze osłabły, jednak nastroje na rynkach finansowych pozostają chwiejne i mogą prowadzić do zaostrzenia warunków finansowych, zwłaszcza w przypadku szoku podażowego. Wzrost gospodarczy: wydatki na obronność i infrastrukturę oraz reformy zwiększające produktywność (np. Apply AI) mogą podnieść wzrost gospodarczy powyżej oczekiwań. Inflacja: Perspektywy inflacyjne są niepewne. Inflacja może spaść poniżej prognoz, jeśli cła ograniczą popyt na towary ze strefy euro, a gospodarki nadwyżkowe (np. Chiny) zwiększą eksport. Szok podażowy w wyniku fragmatecji handlu mógłby z kolei podbić inflację.

Decyzja ws. utrzymania stóp procentowych była jednogłośna i zdaniem EBC polityka monetarna wciaż jest w odpowiednim miejscu.

Rynek swapów obniżył swoje wyceny prawdopodobieństwa podwyżki stóp procenetowych z 50% do 40% przed marcem 2026. Podsumowując, wydźwięk narracji Christine Lagarde pozostaje neutralny i reafirmuje aktualny poziom polityki monetarnej w Strefie Euro. EBC spodziewa się nieco dynamiczniejszego odbicia aktywności ekonomicznej w Strefie Euro, głównie dzięki większej pewności konsumentów, wzrostowi płac realnych i spadkowi bardzo kosnerwatywnej stop oszczędności. Perspektywy dla inflacji, choć stabilne, pozostają niepewne wraz z tym jak wzrost presji w usługach jest balansowany przez spadek cen dóbr. Kurs EURUSD nieco wycofał się po silnym wybiciu wywołanym znacznie niższym od oczekiwań odczycie inflacji w USA. Źródło: xStation5

