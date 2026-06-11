Połączenie SpaceX i Tesla: Czy to ma sens?

Wraz ze zbliżającym się IPO SpaceX coraz częściej wracają spekulacje o możliwej fuzji spółki z Teslą. Taki ruch mógłby stworzyć jeden z najbardziej ambitnych konglomeratów technologicznych na świecie, łączący motoryzację, energię, AI, robotykę i sektor kosmiczny.

Jednocześnie skala tej transakcji rodzi poważne pytania o sens strategiczny, interes akcjonariuszy i ryzyka regulacyjne.

Narodziny rynkowego giganta?

W miarę jak obie spółki próbują przenieść środek ciężkości na AI i robotykę, ich profile działalności zaczynają się pokrywać. Połączenie spółek mogłoby pozwolić na przejęcie istotnej części wielu różnorodnych oraz często perspektywicznych rynków.

Jednocześnie skupienie wszystkich aktywów oraz zdolności pod jednym dachem dawałoby ogromne możliwości synergii oraz wspierania się efektem skali. Elon Musk ustanowił już precedens dla takich transakcji - przykładem mogą być podmioty takie jak SolarCity czy xAI, który wszedł w skład samego SpaceX przed IPO .

Czy Teslę może czekać to samo?

Fakt dokonany

Czysto praktycznie podmioty te już są głęboko powiązane. SpaceX, Tesla oraz Intel wspólnie prowadzą inicjatywę „Terafab” - koszt inwestycji to ok. 120 miliardów dolarów i obie spółki mają na niej skorzystać. Warto też wspomnieć, że Musk nie stroni od bardziej kontrowersyjnych form transakcji między podmiotami; SpaceX kupiło Cybertrucki o wartości 131 milionów dolarów.

Reporterzy CNBC, powołujący się na swoje źródła wewnątrz firmy donoszą też że Musk istotnie ma poważnie rozważać możliwość połączenia się. Czy zatem fuzja to jedynie kwestia czasu?

Pytania bez odpowiedzi

Argumentów przeciw połączeniu się spółek jest równie dużo, jeśli nie więcej i są one równie silne - choć mniej intuicyjne:

Analitycy funduszu Oppenheimer twierdzą, że długoterminowa wizja Elona Muska w obszarze sztucznej inteligencji lepiej realizowana byłaby przez dwa oddzielne podmioty publiczne, dające bardziej elastyczny dostęp do kapitału i dwie niezależne „waluty” rynkowe. Wskazują oni też, że to biznes stacjonarnych magazynów energii Tesli może być jednym z największych krótkoterminowych beneficjentów rozwoju SpaceX. Jednocześnie, firma pozostaje jednak ostrożna wobec terminów pełnej komercjalizacji autonomicznej jazdy i humanoidalnych robotów.



"Mieczem obosiecznym" w kontekście potencjalnej fuzji są przepływy pieniężne Tesli.

W obliczu słabnących marż oraz rozczarowującej sprzedaży stabilnie rosnące FCF Tesli są jednym z nielicznych pozytywnych trendów w spółce.

W drugim narożniku stoi SpaceX, którego zapotrzebowanie na kapitał jako spółki kosmicznej i AI jest ogromne.

Na pierwszy rzut oka może być to idealna synergia, jednak FCF jest jedną z podstawowych miar wartości spółki z perspektywy akcjonariusza - przepalenie tych środków na potrzeby SpaceX mogłoby wywołać załamanie się wycen. Wycen, które są jednym z najważniejszych komponentów majątku Elona Muska.

Przestrzeń do spadków jest tutaj duża, bo wskaźniki wyceny Tesli - nawet w okresach poprawy wyników lub korekt rynkowych - pozostają na poziomach ekstremalnych. Tesla nie jest droga jak na spółkę samochodową, ale jest też droga jak na spółke technalogiczną - i to mimo trwającej hossy. Źródło: Bloomberg Finance

Fuzja o takiej skali musiałaby również zostać zatwierdzona przez organy regulacyjne.

Mimo bliskiej relacji Elona Muska z Donaldem Trumpem oraz ośrodkami władzy, jest to niewiadoma i ryzyko, które trzeba byłoby wycenić.



