Jak donosi Wall Street Journal, OpenAI ma rozważać znaczące obniżki cen swoich usług AI, w szczególności opłat za tokeny (czyli jednostki wykorzystywane do rozliczania użycia modeli).
Według publikacji, ruch ten byłby odpowiedzią na rosnącą konkurencję ze strony Anthropic, które zdobywa coraz silniejszą pozycję w segmencie (głównie) korporacyjnym, dzięki narzędziu Claude Code.
Niższe ceny mogłyby przyspieszyć adopcję AI przez firmy, ale jednocześnie zwiększyłyby presję na marże w sektorze, kiedy ten wciąż wymaga ogromnych nakładów na infrastrukturę obliczeniową oraz stałego finansowania.
Jednocześnie prezes OpenAI, Sam Altman, ma w przyszłym tygodniu spotkać się z przedstawicielami Samsung Electronics podczas wizyty w Korei Południowej. Według doniesień Yonhap rozmowy mają koncentrować się na szerszym wykorzystaniu sztucznej inteligencji w działalności Samsunga. Wizyta wpisuje się w szerszą strategię OpenAI, która próbuje umacniać relacje z największymi grupami technologicznymi w Azji.
SMSN.UK (D1)
Source: xStation5
Podczas poprzedniej wizyty Altmana w Korei Południowej OpenAI prowadziło rozmowy m.in. z Samsungiem oraz SK Group, a następnie podpisało listy intencyjne dotyczące współpracy przy rozwoju infrastruktury AI. Należy uważnie śledzić doniesienia z tego sektora, bo również i w przypadku tej wizyty, może ona zakończyć się lukratywnymi umowami.
Co oznaczać może potencjalna wojna cenowa?
Najbardziej prawdopodobną motywacją jest nadchodzące IPO obu spółek. Zanim dojdzie do publikacji prospektów przez liderów sektora, mogą oni chcieć podbić liczby subskrybentów oraz tokenów. Spółki poniosłyby w ten sposób krótkoterminowe straty finansowe, jednak mogłyby wykorzystać większe liczby oraz tempo wzrostu adaptacji AI jako argument za rosnącą skalą dźwigni operacyjnej. W kontekście IPO oznaczałoby to wzrost oczekiwań i wzrost cen, jednocześnie przesuwając ciężar obietnic do spełnienia na przyszłość.
Dla rynku akcji potencjalna wojna cenowa w AI jest sygnałem dwuznacznym.
- Ewentualna wojna cenowa OpenAI z Anthropic może paradoksalnie okazać się korzystna dla całego ekosystemu AI. Niższe ceny tokenów obniżyłyby barierę wejścia dla firm, które dotąd ograniczały wykorzystanie modeli ze względu na koszty. Jest to jednak wariant optymistyczny, ponieważ inwestorzy zakładali dotąd, że liderzy AI będą w stanie monetyzować technologiczną przewagę przy wysokich marżach.
- Wojna cenowa podważałaby tę tezę i zwiększała ryzyko, że część wartości zostanie przechwycona przez klientów końcowych, a nie przez dostawców modeli. Dodatkowo spadek marży może utrudnić spółkom dostęp do finansowania, którego te potrzebują do dalszego przetrwania – z uwagi na ogromne straty, jakie wciąż generują.
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