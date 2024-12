Konferencja Fed - Fed będzie bardziej ostrożny w kolejnych decyzjach

Fed zrobi wszystko, aby doprowadzić do osiągnięcia celów podwójnego mandatu: inflacji i rynku pracy

Rynek pracy pozostaje bardzo mocny, pomimo schłodzenia

Warunki na rynku pracy mniej napięte, niż było to w 2019 roku

Rynek pracy nie jest źródłem presji inflacyjnej

Wydatki konsumenckie wydają się być odporne, inwestycje wzrosły

[20:33] Te wszystkie słowa wskazują na to, że nie widać pośpiechu w kolejnych obniżkach.

Aktywność gospodarcza wypada w solidnym tempie

Ryzyka w osiągnięcia podwójnego celu wydają się być zbilansowane

Inflacja PCE w przeciągu ostatnich 12 miesięcy prawdopodobnie wzrosła o 2,5%

Dzisiaj Fed dokonał obniżki i doszło do zejścia do bardziej neutralnego podejścia

Fed może być już bardziej ostrożny w decyzjach, biorąc pod uwagę ostatnie decyzje

Jednocześnie zbyt wolne obniżanie stóp procentowych mogłoby doprowadzić do ograniczeń dla wzrostu gospodarczego i rynku pracy

Fed może obecnie wolniej obniżać stopy procentowe, biorąc pod uwagę to, że inflacja będzie poruszać się powyżej celu 2%

[20:38] EURUSD spada do poziomu 1,0400 wobec dosyć jastrzębich komentarzy ze strony Powella.

Q&A:

Ryzyka dla rynku pracy osłabiły się

Rynek pracy dalej się chłodzi, ale w ograniczonym i kontrolowalnym tempie

Inflacja stabilnie się obniża, natomiast będzie w najbliższym czasie poruszać się powyżej celu inflacyjnego

[20:40] Jastrzębi Powell powoduje również silną wyprzedaż na S&P 500. US500 testuje okolice 6000 punktów, gdzie znajduje się również wzrostowa linia trendu.

Fed jest obecnie bliżej stopy neutralnej, ale wciąż obecna stopa wydaje się być lekko restrykcyjna

Oczekiwane dwie obniżki w przyszłym roku wydają się dobrze oceniać obecne podejście ze strony Komitetu

Obecna polityka monetarna wydaje się być właściwa

Gospodarka wzrosła mocniej w drugiej połowie tego roku niż oczekiwano

Jeśli niepewność dotycząca inflacji jest większa, właściwe podejście to wolniejsze obniżki

Analiza taryf z 2018 roku jest ważnym miejscem startu, patrząc na perspektywę polityki USA w 2025 roku. Jest jednak za wcześnie, aby wyciągać jakiekolwiek wnioski na temat wpływu taryf; nie wiadomo, jakie kraje, jakiej wielkości, jak długo.

Fed będzie reagował na sytuację dotyczącą inflacji w momencie większej pewności dotyczącej tego jak polityka przełoży się na rzeczywistość

Nie ma powodów aby myśleć, że recesja jest obecnie bardziej prawdopodobna niż zwykle

Fed nie może trzymać Bitcoina jako rezerw i na ten moment nie szuka takich mozliwości

Powell jest dzisiaj bardzo jastrzębi, co prowadzi do pogłębienia spadków na US500, złocie oraz EURUSD. Rynek wycenia mniej niż dwie obniżki w przyszłym roku. Dzisiejszy wydźwięk decyzji jest zaskoczeniem, ale gospodarka ma się dobrze, dlatego istnieje duża szansa, że nie będziemy obserwować głębszej korekty na Wall Street, biorąc pod uwagę spore zmiany w polityce fiskalnej w przyszłym roku. Warto też pamiętać, że bardziej jastrzębie podejście ze strony Fed w 1996 i 2019 roku nie doprowadziło do stałych spadków na Wall Street, a S&P500 rósł jeszcze wtedy odpowiednio 30 i 12% do momentu kolejnych ważnych wydarzeń [21:08].