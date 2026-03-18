Konferencja Fed - Konsensus bez zmian, ale mniej osób wskazuje na obniżkę

Obecna postawa polityki monetarnej pozostaje odpowiednia

Implikacje sytuacji na Bliskim Wschodzie są niepewne

Oczekiwania inflacyjne wzrosły wyraźnie, głównie ze względu na wzrost cen ropy naftowej

Projekcje inflacyjne zostały zrewidowane w górę dla bieżącego roku

Oczekiwania inflacyjne w długim terminie pozostają zgodne z osiągnięciem celu inflacyjnego na poziomie 2% w terminie prognozy

Fed w dalszym ciągu pozostaje w trybie reagowania na sytuację związaną z inflacją oraz rynkiem pracy

Poprzednie decyzje o cięciach stóp procentowych powinny wspierać rynek pracy

W krótkim terminie inflacja prawdopodobnie wzrośnie, ale w długim terminie jest to trudne do przewidzenia

Fed będzie podejmować decyzję z posiedzenia na posiedzenie. Zrównoważone stwierdzenia ze strony Powella. Wydaje się, że Fed pozostaje w trybie oczekiwania, przynajmniej do końca obecnej kadencji Powella. Inflacja pozostaje w trybie spadkowym, nawet pomimo ostatniego kryzysu naftowego (nie wiadomo jak długo potrwa)

Wcześniej było widać wiele oznak w inflacji, że zaczyna spadać (progres w ograniczeniu wpływu taryf w cenach produktów)

Jeśli w trakcie połowy roku nie będzie widać tego progresu w spadku inflacji, trudno oczekiwać obniżki stóp procentowych

Nieco mniej osób w FOMC wspiera obecnie obniżkę, ale konsensus dalej na nią wskazuje. Dolar umacnia się Warto zauważyć, że pomimo tego, iż konsensus na obniżkę pozostaje bez zmian na 2026 rok, to jednak mniejsza ilość osób w FOMC wskazuje na tą obniżkę. Source: Bloomberg Finance LP Szok naftowy może być widoczny w inflacji corowej. Jeśli nie będzie progresu w inflacji, nie będzie cięć

Wolniejszy progres w taryfach spowodował podniesienie prognoz inflacyjnych

Częściowo wyższe prognozy wynikają z wyższych cen ropy

Fed nie umie określić w pełni w jaki sposób szok naftowy odbije się na gospodarce

Szok naftowy może być pokonany częściowo lub w pełni poprzez większą produkcję energii w kraju (wyższe wydobycie ropy, gazu, itd.)

Stopy procentowe balansują na granicy poziomu neutralnego i restrykcyjnego

Obecnie kluczowe jest, aby utrzymać stopy procentowe na nieco restrykcyjnym poziomie, ale również na poziomie niezbyt restrykcyjnym

Fed znajduje się w trudnej sytuacji, musi balansować między różnymi czynnikami ryzyka Kilka nieco bardziej jastrzębich komentarzy doprowadziło do wyraźniejszego zejścia EURUSD poniżej poziomu 1,150. Powell nie zamierza opuszczać stanowiska dopóki będzie trwało śledztwo DOJ w sprawie nieprawidłowości

Powell nie podjął jeszcze decyzji, czy pozostać na stanowisku gubernatora Fed po zakończeniu byciu szefem Fed. Decyzje podejmie na podstawie tego, aby służyć najlepiej amerykańskiemu społeczeństwu i gospodarce



