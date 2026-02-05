Konferencja NBP - Polska liderem w walce z inflacją

Rozpoczęła się konferencja prasowa po decyzji Narodowego Banku Polskiego. Przypomnijmy, że RPP zdecydowała się wczoraj na utrzymanie stopy procentowej bez zmian.

Polska jest liderem w walce z inflacją. Inflacja stale spadła do celu

Dynamika za miniony kwartał 3,6%, blisko prognozy NBP

Wzrost dynamiki płac, ale być może było to związane z jednorazowymi czynnikami

Od maja ubiegłego roku RPP obniżyła stopy procentowe o 175 pb

Niskie stopy procentowe wspierają wzrost gospodarczy oraz wspierają budżet

W połowie marca poznamy rewizję koszyka GUS, co może zmienić nieco perspektywę dla inflacji w najbliższym roku, ale inflacja powinna pozostać zgodna z celem

Q&A:

W ostatnich 3 tygodniach nie zmieniło się nic istotnego (płace były jednak podwyższone). Rada chce poczekać na więcej informacji, aby zadecydować o ewentualnej obniżce

Stopy mogą zostać ściete do 3,5%, jeśli inflacja będzie niska

Marzec może być dobrą okazją do kolejnej obniżki ze względu na projekcje inflyjne

Sytuacja zapowiada się dobrze, wszystko wskazuje na to, że inflacja będzie poruszać się blisko celu

Podczas konferencji prasowej w lutym 2026 roku prezes NBP Adam Glapiński przyjął wyraźnie „gołębią” postawę, sugerując, że po dwóch miesiącach stabilizacji stóp procentowych na poziomie 4%, Rada Polityki Pieniężnej jest gotowa do wznowienia cyklu obniżek już w marcu. Szef banku centralnego podkreślił, że inflacja znajduje się w trendzie spadkowym (2,4% w grudniu) i powinna utrzymać się w celu (2,5% +/- 1 pkt proc.) przez cały 2026 rok, co otwiera przestrzeń do ostrożnego luzowania polityki pieniężnej, prawdopodobnie o 25 punktów bazowych. Kluczowym warunkiem dla tego ruchu będzie marcowa projekcja inflacyjna oraz dane o dynamice płac i rewizji koszyka inflacyjnego przez GUS, które mają potwierdzić trwałość procesów dezinflacyjnych bez ryzyka nadmiernego szoku dla gospodarki.

USDPLN w ciągu dnia pozostaje bardzo spokojny. Na tle ogromnej zmienności na rynkach finansowych, polski złoty pozostaje bezpieczną przystanią. Ogólnie na rynku walutowym obserwujemy sporą wyprzedaż funta wobec gołębiej postawy BoE pomimo wstrzymania stóp, euro zareagowało wzrostem na jastrzębie komentarze Lagarde, natomiast NOK traci przed spadek ropy.