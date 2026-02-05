Konferencja NBP - Polska liderem w walce z inflacją

- Prof. Glapiński wskazuje, że w lutym nie było powodów do obniżek
- Prof. Glapiński wskazuje, że w lutym nie było powodów do obniżek
- Jeśli nie dojdzie do żadnego zaskoczenia, marzec będzie dobrym terminem do obniżki
- Możliwe zejście stóp procentowych do 3,5%, jeśli inflacja pozostanie niska
Rozpoczęła się konferencja prasowa po decyzji Narodowego Banku Polskiego. Przypomnijmy, że RPP zdecydowała się wczoraj na utrzymanie stopy procentowej bez zmian.
- Polska jest liderem w walce z inflacją. Inflacja stale spadła do celu
- Dynamika za miniony kwartał 3,6%, blisko prognozy NBP
- Wzrost dynamiki płac, ale być może było to związane z jednorazowymi czynnikami
- Od maja ubiegłego roku RPP obniżyła stopy procentowe o 175 pb
- Niskie stopy procentowe wspierają wzrost gospodarczy oraz wspierają budżet
- W połowie marca poznamy rewizję koszyka GUS, co może zmienić nieco perspektywę dla inflacji w najbliższym roku, ale inflacja powinna pozostać zgodna z celem
Q&A:
- W ostatnich 3 tygodniach nie zmieniło się nic istotnego (płace były jednak podwyższone). Rada chce poczekać na więcej informacji, aby zadecydować o ewentualnej obniżce
- Stopy mogą zostać ściete do 3,5%, jeśli inflacja będzie niska
- Marzec może być dobrą okazją do kolejnej obniżki ze względu na projekcje inflyjne
- Sytuacja zapowiada się dobrze, wszystko wskazuje na to, że inflacja będzie poruszać się blisko celu
Podczas konferencji prasowej w lutym 2026 roku prezes NBP Adam Glapiński przyjął wyraźnie „gołębią” postawę, sugerując, że po dwóch miesiącach stabilizacji stóp procentowych na poziomie 4%, Rada Polityki Pieniężnej jest gotowa do wznowienia cyklu obniżek już w marcu. Szef banku centralnego podkreślił, że inflacja znajduje się w trendzie spadkowym (2,4% w grudniu) i powinna utrzymać się w celu (2,5% +/- 1 pkt proc.) przez cały 2026 rok, co otwiera przestrzeń do ostrożnego luzowania polityki pieniężnej, prawdopodobnie o 25 punktów bazowych. Kluczowym warunkiem dla tego ruchu będzie marcowa projekcja inflacyjna oraz dane o dynamice płac i rewizji koszyka inflacyjnego przez GUS, które mają potwierdzić trwałość procesów dezinflacyjnych bez ryzyka nadmiernego szoku dla gospodarki.
USDPLN w ciągu dnia pozostaje bardzo spokojny. Na tle ogromnej zmienności na rynkach finansowych, polski złoty pozostaje bezpieczną przystanią. Ogólnie na rynku walutowym obserwujemy sporą wyprzedaż funta wobec gołębiej postawy BoE pomimo wstrzymania stóp, euro zareagowało wzrostem na jastrzębie komentarze Lagarde, natomiast NOK traci przed spadek ropy.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.