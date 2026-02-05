🔵 Konferencja prasowa ECB (LIVE)

Europejski Bank Centralny (EBC) nie zmienił swoich głównych stóp procentowych, a stopa depozytowa wynosi 2% od czerwca 2025 r. Prezes EBC Christine Lagarde ma wygłosić przemówienie we Frankfurcie, gdzie wyjaśni powody tej decyzji i omówi ostatnie wydarzenia w gospodarce strefy euro.
Najważniejsze wypowiedzi z EBC:
- Christine Lagard rozpoczyna konferencje od gratulacji wobec Bułgarii, która niedawno dołączyła do strefy Euro
- Prezes EBC zwróciła uwagę na "solidne" bilanse prywatnych firm oraz na wzrost w sektorze zbrojeniowym, wspierającym inne sektory gospodarki
- Przedstawiciele EBC przypomnieli, że decydenci nie zobowiązują się wobec "konkretnej ścieżki stóp"
- Rynek pracy doświadcza dalszego schłodzenia
- Sytuacja zewnętrzna pozostaje trudna, a silne Euro stanowi wyzwanie
- Inflacja pozostaje pod kontrolą, utrzymując trendy spadkowe w większości segmentów
- Christine Lagard przypomina również o palącej potrzebie głębszej integracji rynków kapitałowych w Europie oraz o przyśpieszeniu wprowadzenia cyfrowego Euro
- Wzrost gospodarczy w strefie Euro może okazać się większy niż oczekiwano, na fali integracji nowych technologi w biznesie
- Spadek zapotrzebowania na Europejski eksport może przyśpieszyć dezinflacje, co może być dodatkowo wspierane przez silne Euro
- Podaż żywności może być pod presją ekstremalnych fenomenów pogodowych oraz zmian klimatycznych — co przełoży się na wzrost cen
- ECB powtarza, że ich celem nie jest konkretny kurs wymiany Euro
- Cristine Lagard udzieliła wymijającej odpowiedzi dotyczącej pytania o balans ryzyka oraz o to, czy ECB wciąż jest w "Dobry miejscu"
- Prezes ECB mówi, że nie są oni "jastrzębi" czy "gołębi" oraz nie można oczekiwać od ECB "Forward Guidance", a polityka monetarna będzie kształtowana tylko na podstawie napływających danych
- Na koniec sesji pytań od dzienikarzy, Christine Lagard powiedziała że dane z rynku pracy mogą być opóźnione jednak bezrobocie pozostaje niskie
