Podsumowanie dnia – Napięcia na Bliskim Wschodzie rosną. Ropa znów wysoko (18.03.2026)

- Ropa Brent przebiła 108 USD za baryłkę, znajdując się w okolicach 110 USD w ciągu dnia, rosnąc powyżej 5%. Jest to efekt wzrostu ryzyka sytuacji na Bliskim Wschodzie.
- Izrael dokonał ostrzelania największego pola gazowego South Pars w Iranie. Irak wskazał, że gaz z tego kierunku przestał płynąć
- Iran zdecydował się na szereg ataków odwetowych skierowanych na ZEA, Arabię Saudyjską oraz Katar. Katar informuje o pożarze w Ras Laffan - hubie zajmującym się produkcją gazu LNG
- Fed pozostawił stopy procentowe bez zmian, ale utrzymuje prognozy obniżki w 2026 i 2027 roku. Nieco zmienił się rozkład prognoz na obniżki.
- Powell wskazuje w kilku jastrzębich komentarzach, że w przypadku braku progresu inflacji, obniżki nie powinny mieć miejsca. Niemniej szok naftowy jest trudny do zmierzenia i nie wiadomo, jaki będzie miał wpływ w dłuższym terminie
- Powell w trakcie konferencji wskazał, że rośnie ryzyko tego, iż kolejnym ruchem będzie podwyżka. Jednocześnie jednak uważa, że szok naftowy jest jednorazowym czynnikiem, choć trudnym do przewidzenia w kontekście konsekwencji
- Powell wskazuje, że zamierza pozostać na stanowisku gubernatora przynajmniej do momentu rozwiązania kwestii śledztwa DOJ
- EURUSD osunął się poniżej poziomu 1,15 w momencie, kiedy Powell wskazał, że mniej osób oczekuje obniżek i nie powinny mieć one miejsca w przypadku wyższej inflacji
- Projekcje inflacyjne zostały podniesione, ale trend pozostaje spadkowy
- PPI w USA przyspieszył przed wybuchem konfliktu, inflacja pozostaje uporczywie powyżej celu, a rynek pracy wykazuje coraz większą kruchość (zatrzymanie wzrostu zatrudnienia przy bezrobociu ok. 4,4%), co zwiększa ryzyko scenariusza stagflacyjnego.
- US100 oraz US500 tracą niemal 1% w odpowiedzi na zagrożenie inflacją oraz nieco bardziej jastrzębie komentarze ze strony Powella. Odwraca to dwudniowe odbicie cenowe na Wall Street
- Micron, jedna z kluczowych spółek, która zyskała na fali wzrostu cen pamięci opublikuje swoje wyniki finansowe po sesji na Wall Street
- Spółki z sektora optycznego jak Applied Optoelectronics, Lumentum Holdings oraz Cogerent zyskiwały dzisiaj nawet powyżej 10% po konferencji w Los Angeles na której wskazano, że branża AI napędzi wzrosty w sektorze
- Rynek kryptowalut zaczyna mocno tracić wobec umacniającego się dolara oraz rosnących rentowności. Bitcoin traci dzisiaj ponad 3% spadając do okolic 71 tys. USD
- Rosnące oczekiwania inflacyjne powodują spadek cen kruszców. Złoto spada poniżej 5000 a następnie 4900 USD, tracąc ok. 3%. Srebro spada poniżej 80 USD i notowane jest obecnie przy 76 USD za uncję
