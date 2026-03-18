🔴PILNE: Fed utrzymuje stopy i dalej wskazuje na obniżki

Fed utrzymał stopy na poziomie 3,75% górnej granicy, zgodnie z oczekiwaniami, planując cięcia w 2026-2027 mimo szoków energetycznych i niepewności na Bliskim Wschodzie.
Komunikat uległ tylko kosmetycznym zmianom z wyższymi prognozami wzrostu (zwłaszcza na 2027) i inflacji (poniżej 3%), ale ścieżka dezinflacji do 2% celu na 2028 bez zmian.
Początkowo dolar osłabł (sygnał lekko gołębi); EURUSD reaguje głównie na ceny energii, nie na Fed.
Zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami. Fed utrzymuje stopy procentowe bez zmian z górnym pułapem dla głównej stopy na poziomie 3,75%.
Kluczowym czynnikiem w projekcjach jest utrzymanie oczekiwania na obniżkę stóp procentowych w 2026 roku oraz w 2027 roku, pomimo ostatniego szoku podażowego na rynku energii.
Fed wskazuje w komunikacie na niepewnośc związaną z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Fed wskazuje cały czas na podwyższoną inflację (tu oczywiście ryzyko odbicia powyżej 3% przy utrzymaniu cen ropy powyżej 100 USD za baryłkę). Fed podkreśla, że gospodarka rozwija się w mocnym tempie.
Niemniej należy zwrócić uwagę, że sam komunikat zmienił się w zasadzie kosmetycznie. Oznacza to, że Fed nie zmienia jeszcze swojego podejścia do stóp procentowych, co można uznać za minimalnie gołębie (w pierwszej reakcji dolar się osłabił). W projekcjach makroekonomicznych widzimy nieco podwyższone projekcje dla wzrostu (przede wszystkim na 2027 rok) oraz wyraźnie podniesiona projekcja dla inflacji (ale pozostaje ona poniżej 3%), choć nalezy zauważyć, że kierunek pozostaje spadkowy i inflacja ma być w celu w 2028 roku, zgodnie z poprzednimi przewidywaniami.
