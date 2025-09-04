🔴 Konferencja RPP (LIVE)

Rada Polityki Pieniężnej podjęła wczoraj decyzję o obniżeniu stóp procentowych w Polsce o 25 pb, sprowadzając tym samym stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego do 4,75%. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynków, które wyceniały dalsze luzowanie polityki monetarnej w obliczu powrotu inflacji do celu NBP (2,8% w sierpniu). Za chwilę rozpocznie się konferencja prasowa, na której prezes NBP prof. Adam Glapiński przedstawi uzasadnienie decyzji oraz odniesie się do aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Najważniejsze uwagi prof. Glapińskiego: Poziom stóp procentowych jest wciąż wysoki jak na aktualny poziom inflacji, jednak polityka monetarna musiała pozostać konserwatywna, aby trwale sprowadzić dynamikę cen do celu NBP.

Niepewność wobec cen energii pozostaje głównym źródłem ryzyka dla inflacji. Jeśli inflacja bazowa będzie utrzymywać się przez resztę roku lekko powyżej 3% to pojedyńcze szoki po stronie żywności i energii będą wywierać istotną presję na powrót podwyższonej inflacji.

RPP chce uniknąć sytuacji przedwczesnych obniżek, aby nie być zmuszonym do podnoszenia stóp w kolejnych kwartałach.

Decyzje RPP pozostaną zależne od napływających danych, a polityka monetarna będzie dostosowywana powoli.

"Gotowość RPP do dalszych obniżek nie zwiększyła się ani nie zmniejszyła w ostatnich miesiącach". Powodem do szybszych obniżek mogłoby być spowolnienie PKB, mniejsza dynamika płac lub większa dyscyplina fiskalna rządu. "Do obniżek jest ostrożna chęć".

Zdaniem prof. Glapińskiego oczekiwania rynku (0-2 obniżki do końca roku), "krążą wokół prawdy", a każdy z tych trzech scenariuszy "wchodzi w grę".

Inflacja w Polsce nie jest do końca opanowana, a osiągnięcie celu w Strefie Euro wynika w dużej mierze z niskiej dynamiki wzrostu PKB. Pomimo wzrostu zmienności, EURPLN ustabilizował się na poziomie sprzed konferencji NBP, tj. 4,25. Źródło: xStation5

