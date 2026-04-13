Po 16 latach rządów Viktora Orbana, Węgry budzą się w nowej rzeczywistości. Partia Tisza odniosła historyczne zwycięstwo pod wodzą Pétera Magyara, co nie tylko kończy epokę „nieliberalnej demokracji”, ale dzięki prawdopodobnej większości konstytucyjnej (2/3 mandatów) daje nowemu liderowi mandat do całkowitej przebudowy państwa. Forint na globalnym rynku jest jedną z mocniejszych walut w trakcie poniedziałkowego otwarcia, pomimo ostrego napięcia sytuacji na Bliskim Wschodzie. Tymczasem Bruksela z nadzieją patrzy na Budapeszt, co może oznaczać dalszy potencjał na umocnienie lokalnych aktywów.

Mandat do Wielkich Zmian

Wynik wyborów to polityczne trzęsienie ziemi, choć w dużej mierze oczekiwane przez obserwatorów. Peter Magyar zdołał zmobilizować naród do odrzucenia dotychczasowego antyeuropejskiego układu. Choć liczenie głosów w dalszym ciągu trwa, wszystko wskazuje na to, że jego partia Tisza otrzyma dwie trzecie głosów w parlamencie. Takie narzędzia dadzą szansę na odbetonowanie wielu instytucji, które przez lata były zabezpieczane przez partię Orbana. Magyar w swoim zwycięskim przemówieniu wezwał już do dymisji kluczowych urzędników, w tym prokuratora generalnego i sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zapowiadając powrót do pełnych standardów demokratycznych i praworządności.

Forint: Czy to dopiero początek większego umocnienia?

Węgierska waluta zareagowała natychmiastowo, umacniając się znacząco w stosunku do amerykańskiego dolara oraz euro. Para USD/HUF spada o niemal 2%, a forint jest obecnie jedną z najmocniejszych walut z perspektywy ostatnich 12 miesięcy, nie tylko w stosunku do dolara, ale również do euro.

Forint był zdecydowanie najmocniejszy w stosunku do amerykańskiego dolara na tle innych walut regionu jak złoty czy czeska korona. Źródło: Bloomberg Finance LP

Niemniej, pomimo tak dużego umocnienia w ostatnich 12 miesiącach, warto zauważyć, że forint historycznie był jedną z najsłabszych walut w regionie, co pozwala na potencjalne dalsze wzrosty. Morgan Stanley w swoim raporcie wskazuje na to, że najprawdopodobniej wyraźnie wzrośnie popyt na krajowe obligacje, co może pobudzić dodatkowy popyt na walutę. Bank widzi również potencjał mniejszego zacieśnienia polityki monetarnej ze względu na siłę forinta, co pozwoli na większe ożywienie gospodarcze.

Pomimo szerokiego umocnienia amerykańskiego dolara w związku z eskalacją sytuacji na Bliskim Wschodzie, forint jest dzisiaj sieloną wyspą w grupie najważniejszych walut świata. Źródło: Bloomberg Finance LP

Perspektywa 5-letnia: Patrząc wstecz, forint ma za sobą lata głębokiej deprecjacji wywołanej konfliktami z UE, słabością związaną z rynkiem energii i niekonwencjonalną polityką gospodarczą. Powrót do stabilności może oznaczać aprecjację o kolejne 5-7% w średnim terminie.

Premia za ryzyko: Upadek rządu Orbana drastycznie redukuje tzw. premię za ryzyko polityczne. Oczekuje się, że krzywa dochodowości obligacji może spaść o 100-150 punktów bazowych , co przyciągnie kapitał zagraniczny, który przez lata omijał Budapeszt szerokim łukiem.

Warto zauważyć, że forint był jedną ze słabszych walut na świecie w 2022 roku, co było związane z totalnym uzależnieniem Węgier od rosyjskich surowców energetycznych. Pomimo tego, że forint zredukował niemal całe osłabienie z perspektywy tamtego okresu, to wciąż ma jeszcze sporo do nadrobienia, patrząc na polskiego złotego czy czeską koronę. Źródło: Bloomberg Finance LP

Gospodarka: Odblokowanie Miliardów z UE

Kluczem do przyszłego wzrostu jest odmrożenie funduszy unijnych. Morgan Stanley szacuje, że dostęp do środków z KPO i funduszy spójności może podnieść potencjał wzrostu PKB Węgier o 1-1,5 punktu procentowego.

Co to oznacza dla podatków? Choć nowa władza przejmuje gospodarkę z pewnym obciążeniem fiskalnym, napływ euro z Brukseli daje Magyarowi potężne pole manewru:

Koniec „podatków nadzwyczajnych”: Możliwe jest wycofanie się z sektorowych danin nałożonych przez Orbána na banki, handel i energię, co poprawi klimat inwestycyjny. Inwestycje zamiast konsumpcji: Środki z UE zostaną prawdopodobnie skierowane na modernizację infrastruktury i transformację energetyczną, co jest bardziej pro-wzrostowe niż przedwyborcze transfery socjalne Fideszu.

Z perspektywy ostatniego miesiąca obserwujemy wyraźny spadek na długim końcu krzywej dochodowości. Warto wspomnieć, że ostatnim ruchem banku centralnego było obniżenie głównej stopy procentowej w lutym z 6,5% do 6,25%. Rentowności 5- i 10-letnich obligacji spadły o ponad 50 punktów bazowych, natomiast 15- i 20-letnich o ponad 100 punktów bazowych. Źródło: Bloomberg Finance LP

Geopolityczny Zwrot: Ukraina i Rosja

Zwycięstwo partii Tisza to fundamentalna zmiana w polityce zagranicznej.

Koniec weta wobec Ukrainy: Magyar zapowiedział powrót do „europejskiej rodziny”. Oznacza to potencjalny koniec blokowania pomocy wojskowej i finansowej dla Kijowa (w tym kluczowego pakietu 90 mld euro). Węgry przestają być „koniem trojańskim” Rosji w strukturach UE i NATO.

Surowce z Rosji: Tu zmiana będzie bardziej ewolucyjna niż rewolucyjna. Mimo proeuropejskiego kursu, Magyar przedstawił realistyczny (sięgający kolejnej dekady) harmonogram odchodzenia od rosyjskiej ropy i gazu. Węgry są obecnie zbyt silnie uzależnione od infrastruktury (gazociąg TurkStream, rafinerie MOL przystosowane do ropy Ural), by odciąć się z dnia na dzień, jednak kierunek na dywersyfikację jest już nieodwołalny.

Węgry wchodzą w nową erę. Dla inwestorów to sygnał do powrotu na rynek, który przez lata był „niedoważony”. Dla regionu to szansa na wzmocnienie Grupy Wyszehradzkiej i spójności całej Unii Europejskiej. Jeśli Peter Magyar wykorzysta swoją większość konstytucyjną do szybkiej naprawy relacji z Brukselą, forint i węgierska giełda mogą stać się liderami wzrostów w Europie Środkowej na lata.

EURHUF spada do poziomu 366, najniższego od kwietnia 2022 roku. Potencjalne dalsze 5% umocnienie forinta dawałoby szansę na przetestowanie 350, poziomu najniższego do września 2021 roku. Zejście poniżej 360 byłoby jednocześnie przełamaniem linii trendu wzrostowego z ostatnich 15 lat. Źródło: xStation5

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl