Kontrakty na kakao stabilizują się po ostatniej wyprzedaży 📌

Kontrakty terminowe na kakao (COCOA) próbują dziś stabilizować się na ICE po gwałtownych spadkach. Od 1 września ceny kakao spadły o niemal 35%. Głównym katalizatorem są tym razem kwestie polityczne, a nie pogodowe — administracja Donalda Trumpa zdecydowała się znieść 10% wzajemną taryfę na towary, których USA nie produkują, w tym kakao. Jednak import kakao z Brazylii nadal podlega wysokiej, 40-procentowej taryfie celnej związanej z bezpieczeństwem narodowym, co ogranicza potencjalnie pozytywny wpływ tej decyzji na ceny.

Dodatkowym elementem była najnowsza statystyka eksportowa z Wybrzeża Kości Słoniowej: dostawy od 1 października do 16 listopada wyniosły 516 787 ton, czyli niemal o 6% mniej niż rok wcześniej. Taka dynamika zwykle wspiera notowania, ale krótkoterminowo została przyćmiona przez oczekiwania większej podaży w kolejnych miesiącach.

Taka dynamika zwykle wspiera notowania, ale krótkoterminowo została przyćmiona przez oczekiwania większej podaży w kolejnych miesiącach. Z kolei raporty z gospodarstw w Afryce Zachodniej są zaskakująco optymistyczne. Rolnicy zarówno z Wybrzeża Kości Słoniowej, jak i Ghany opisują bardzo dobre kondycje drzew, szybki rozwój strąków oraz idealne warunki do suszenia ziaren. Mondelez poinformował nawet, że liczba strąków jest o 7% wyższa od pięcioletniej średniej — to silny sygnał zwiększonej podaży w głównych zbiorach w tym sezonie.

Problem? Popyt pozostaje wyjątkowo słaby

Hershey przekazał, że sprzedaż czekolady w okresie Halloween była rozczarowująca — a to istotny sygnał, bo ten sezon odpowiada za prawie 18% rocznych przychodów z czekoladek w USA. Co ciekawe, kurs akcji firmy nie zareagował spadkiem, co może sugerować, że sporo negatywnych informacji jest już w cenach — zarówno akcji, jak i rynku kakao.

Przemiał kakao w Azji załamał się o 17%, osiągając najniższy od dziewięciu lat odczyt dla trzeciego kwartału. W Europie przemiał spadł o 4,8%, co jest najniższym wynikiem Q3 od dekady. Ameryka Północna pokazała wprawdzie wzrost o 3,2%, ale analitycy podkreślają, że wynik został zaburzony przez pojawienie się nowych firm raportujących, a nie przez faktyczne odbicie popytu. Sprzedaż detaliczna również potwierdza słabość rynku — wolumen sprzedaży czekolady w Ameryce Północnej spadł o ponad 21% w ostatnich 13 tygodniach.

Rynek kontraktów na kakao pozostaje pod presją zmian taryfowych, poprawiających się perspektyw podaży z Afryki Zachodniej oraz najsilniejszych od prawie dekady sygnałów spowolnienia popytu. Rynek znajduje się więc pomiędzy optymistycznymi warunkami agronomicznymi a niepokojącym spadkiem konsumpcji. Jednak analiza techniczna wskazuje, że kontrakty powstrzymały spadki ponownie w okolicach 5250 USD za tonę.

Źródło: xStation5