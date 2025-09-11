(LIVE) Przemówienie Christine Lagarde, prezes EBC 📈EURUSD zyskuje

Europejski Bank Centralny utrzymał stopy bez zmian, a teraz przemawia przewodnicząca banku, Christine Lagarde. EURUSD nieznacznie zyskuje na początku przemówienia Lagarde. Oto najważniejsze z jej komentarzy: Perspektywa dla inflacji nie zmieniła się znacząco, choć dla roku 2025 i 2026 zdecydowano się podnieść prognozę o 0.1%. Bazowa CPI ma wynieść 2,4% w 2025,1,9% w 2026 i 1,8% w 2027 roku

Oczekiwany jest 1,5% wzrost PKB strefy euro w 2025 roku wobec 0,9% prognoz w czerwcu

Bank będzie reagował w zależności od danych i wciąż jest skoncentrowany na utrzymaniu dynamiki cen w celu

Popyt wewnętrzny pozostaje dość silny i odporny, ale w I kwartale popyt był większy, a w II kwartale - niższy - prawdopodobnie w reakcji na cła

Proces dezinflacyjny się zakończył, a efekty taryf handlowych zobaczymy dopiero z czasem

Niepewność co do handlu międzynarodowego spadła; zredukowały ją nowe umowy handlowe

Dane wskazują na nieco niższy popyt w drugiej połowie roku i spadek dynamiki wynagrodzeń

Jednocześnie wskaźniki sugerują ożywienie PKB oraz sektorów przemysłu i usług w Europie Eurodolar mocno zyskuje podczas przemówienia Lagarde, ponieważ przewodnicząca sugeruje, że dezinflacja zakończyła się, a gospodarka Starego Kontynentu zaczyna przyspieszać. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.