Logan i Schmid z Fed komentują gospodarkę USA 🗽Dolar zyskuje

Najważniejsze wnioski Komentarze Logan i Schmida z Fed wspierają dolara

Członkowie Rezerwy Federalnej, Lorie Logan i Jeffrey Schmid, odnieśli się dziś do sytuacji na amerykańskim rynku pracy, poziomu rezerw bankowych oraz polityki stóp procentowych. Oto najważniejsze fragmenty ich wypowiedzi: Lorie Logan (Fed) Jeśli ostatni wzrost stawek na rynku repo okaże się trwały, Fed będzie musiał rozpocząć zakupy aktywów .

Zwolnienia i wnioski o zasiłek dla bezrobotnych pozostają na niskim poziomie, choć dostrzegam ostatnie zapowiedzi redukcji etatów.

Tzw. breakeven payroll growth prawdopodobnie spadł do ok. 30 tys. miejsc pracy miesięcznie .

Nie widziałam potrzeby obniżania stóp w tym tygodniu – perspektywy gospodarcze tego nie uzasadniały .

Rynek pracy jest w miarę zrównoważony , a jego ochładzanie postępuje powoli.

Różnica między TGCR a IORB to kluczowy wskaźnik podaży rezerw.

Nadszedł czas, aby Fed zmodernizował swój docelowy poziom stóp procentowych .

Skala i tempo zakupów aktywów nie powinny być mechaniczne.

Dealerzy powinni być bardziej przygotowani do korzystania z mechanizmu SRF (Standing Repo Facility).

Jestem rozczarowana, że stopy repo w systemie tri-party przekroczyły poziom SRF .

Może być jeszcze pewna przestrzeń do niewielkiego dalszego spadku rezerw .

Fed już zredukował ryzyko dla zatrudnienia dzięki wrześniowej obniżce stóp.

Byłoby trudno uzasadnić kolejne cięcie stóp w grudniu .

Wolałabym, aby Fed utrzymał stopy bez zmian w tym tygodniu. Jeffrey Schmid (Fed) Rynek pracy jest w dużej mierze zrównoważony , ale inflacja pozostaje zbyt wysoka.

Obniżka stóp mogłaby podważyć wiarygodność Fed w dążeniu do celu inflacyjnego 2% .

Polityka pieniężna powinna przeciwdziałać nadmiernemu wzrostowi popytu.

Obecne stanowisko Fed jest jedynie umiarkowanie restrykcyjne .

Obniżka stóp nie rozwiąże strukturalnych problemów na rynku pracy. Źródło: xStation5

