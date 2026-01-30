Market wrap: Wzrosty w Europie, spadki na Wall Street 📌

Kontrakty terminowe na akcje z USA (US100, US500, US30) spadają w piątek, a inwestorzy czekają na decyzję prezydenta Trumpa dotyczącą wyboru kolejnego przewodniczącego Rezerwy Federalnej. Rynek coraz mocniej „wycenia” Kevina Warsha jako najbardziej prawdopodobnego kandydata, po doniesieniach, że może to być wybór Trumpa. Jednocześnie europejskie giełdy radzą sobie dobrze: niemiecki DAX rośnie o prawie 0,5% (wspierany 4% odbiciem akcji Adidasa, który zaraportował rekordowe wyniki), a brytyjski FTSE i francuski CAC40 notują niewielkie wzrosty.

Kontrakty na S&P 500 spadły o prawie 1%, na Nasdaq 100 o 1,2%, a na Dow Jones o 0,7%, co sugeruje kolejną sesję w trybie risk-off (szczególnie w technologii). Najważniejsze dane makro zaplanowane na dziś to amerykański PPI o 14:30 oraz Chicago PMI o 15:45

Kevin Warsh jest postrzegany jako relatywnie „jastrzębi” kandydat, z historią bardziej zdecydowanego podejścia do walki z inflacją, choć w ostatnim czasie popierał obniżki stóp procentowych, co bardziej wpisuje się w przekaz Trumpa. Trump miał spotkać się z Warshem w Białym Domu w czwartek i tego samego dnia powiedział, że ogłosi swojego kandydata na szefa Fed w piątek rano.

Dolar amerykański umocnił się wraz ze wzrostem zakładów na Warsha, podczas gdy rentowności obligacji skarbowych poszły w górę na czele z 30-latkami (wzrost o 5 punktów bazowych).

Złoto i srebro mocno spadają, schładzając wcześniej przegrzaną hossę. Złoto zniżkuje wyraźnie (około 4–7% w trakcie dnia, zależnie od momentu). Srebro zanurkowało jeszcze mocniej (ponad 10%, a niektóre doniesienia wskazywały na jeszcze większe spadki). Platyna również tąpnęła, spadając ponad 10%. Bitcoin i większość kryptowalut także notowane są pod presją.

Zmiany rekomendacji na europejskim rynku akcji

Peel Hunt rozpoczyna pokrycie akcji Aviva rekomendacją „Kupuj”, wskazując na zdywersyfikowaną skalę działalności wspierającą ROE na poziomie kilkunastu procent.

Oddo BHF podnosi Worldline do „Neutralnie”, argumentując to bardziej wiarygodnym planem odbudowy do 2030 r.

Zmiany rekomendacji:

Wyższe rekomendacje: Accesso Technology, Aena, Fraport, Fugro, Jenoptik, SEB, Worldline.

Spadki rekomendacji: Alma Media, Antofagasta, Carrefour, Grenergy Renovables, Kojamo, Orion, Pandora, Stolt-Nielsen, Suominen, WAG Payment, Whitbread.

Wiadomości ze spółek europejskich:

Adidas (ADR) rośnie, bo wstępny zysk za 4Q przebił oczekiwania.

Swatch: roczny zysk operacyjny poniżej prognoz.

Signify: porównywalna sprzedaż w 4Q poniżej oczekiwań; uruchomiono przegląd strategiczny.

Raiffeisen: dywidenda powyżej prognoz; spółka widzi stabilną rentowność.

CaixaBank podnosi cele na lata 2025–2027; zysk netto w 4Q powyżej oczekiwań; proponowana dywidenda gotówkowa 0,3321 EUR/akcję.

Inne istotne informacje obejmują wyniki / silniejsze ruchy m.in. na akcjach SKF, Atoss Software, Electrolux, Scatec, Airtel Africa, Billerud i WDP.

Poza wątkiem Fed znów rosną napięcia handlowe:

Trump zagroził 50% cłem na import kanadyjskich samolotów.

Ostrzegł też, że USA mogą cofnąć certyfikację nowych samolotów firm takich jak Bombardier, wskazując na bariery certyfikacyjne w Kanadzie, które jego zdaniem de facto blokują sprzedaż amerykańskich odrzutowców Gulfstream.

Meksyk może zostać objęty nowymi taryfami po tym, jak Trump zapowiedział cła na kraje dostarczające ropę Kubie.

Wyniki Big Tech były mieszane - raport Apple niewiele poprawił nastroje, akcje Sandisk szarżują

Akcje Apple były w handlu przedsesyjnym stabilne, mimo że zysk przebił oczekiwania, wspierany rekordową sprzedażą iPhone’ów. CEO Tim Cook ostrzegł, że globalny niedobór pamięci może negatywnie wpłynąć na przyszłe marże.

Sandisk (SNDK.US) wzrósł o 20% w handlu przedsesyjnym po mocnych wynikach i podniesieniu prognoz, przedłużając bardzo silne wzrosty od początku roku. Zysk na akcję był niemal o 100% wyższy od oczekiwań. Spółka wskazała na gwałtowny wzrost popytu związany z AI oraz potrzebami w zakresie pamięci i storage, a także mocny skok w segmencie data center.

Najważniejsze publikacje wyników do obserwowania dziś to Exxon i Chevron (przed otwarciem), a także American Express i Verizon.

Mimo zmienności, główne indeksy w USA były w ujęciu tygodniowym nadal przeważnie na plusie, a wszystkie zmierzały do styczniowych wzrostów, choć Dow wypadał nieco słabiej.

Według doniesień Perplexity podpisało z Microsoft Azure trzyletnią umowę chmurową o wartości 750 mln USD, rozszerzając działalność poza dotychczasowe silne uzależnienie od AWS i zyskując dostęp do modeli „frontier” w ramach ekosystemu Microsoft Foundry.

Wykresy US500 oraz DE40 (interwał D1)

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5