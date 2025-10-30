Materiał wideo: AMD rzuca wyzwanie NVIDII!

Jeszcze kilka lat temu AMD balansowało na krawędzi bankructwa. Dziś to jedna z najbardziej innowacyjnych firm technologicznych świata 🌐- z rosnącymi przychodami 📈 przełomowymi układami Instinct MI350 i partnerstwami z gigantami takimi jak OpenAI, Microsoft czy Amazon. Jak to się stało, że firma, którą wielu spisało na straty, dziś rzuca wyzwanie NVIDII, liderowi rynku AI? Nasz Analityk Rynku Akcji, Mikołaj Sobierajski, opowie o transformacji AMD i nowym rozdaniu w świecie półprzewodników 🖥️ 🎥 Zobacz materiał: https://youtu.be/GyHtc88XHwo I dowiedz się: ✔️ Jak strategia Lisy Su odbudowała AMD po 2015 roku? ✔️ Jak Zen, Ryzen i EPYC zmieniły pozycję AMD na rynku CPU i centrów danych? ✔️ Jak ROCm i partnerstwa z firmami AI zwiększają znaczenie AMD? ✔️ Jakie szanse i wyzwania stoją przed AMD w rywalizacji z NVIDIĄ?



